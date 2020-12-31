تأجيل الامتحانات بجامعة سوهاج لما بعد إجازة نصف العام

صرح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج أنه تم تأجيل كافة الامتحانات النظرية والعملية والشفوية، لجميع الفرق الدراسية بالكليات المختلفة وكذلك الدراسات العليا، لما بعد انتهاء اجازة نصف العام.
وذلك بناءً علي قرار مجلس الوزراء، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك حرصًا على صحة وسلامة كافة منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وأضاف رئيس الجامعة أنه سوف يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية للفرق الدراسية والدراسات العليا، اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 / 2021 بنظام التعليم عن بعد، موضحًا انه سيتم اعلان الخريطة الزمنية للامتحانات لاحقا، مشيرا إلى أنه علي الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، وإخلائها اعتبارًا من الخميس القادم الموافق ٧يناير لعام ٢٠٢١م.
تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم أعمال التأسيس والتشطيبات الداخلية قبل النهائية لمبنى معامل العلوم الطبية بالحرم الجامعي القديم، يرافقه المحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية، وعدد من مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.
وقال رئيس الجامعة إن المبنى تكلف إنشاؤه ٥٢ مليون جنيه، لخدمة العملية التعليمية في مجال مهنة الطب البشري، لإعداد طبيب متميز يتمتع بمهارات مهنية متقدمة وقادر على إعداد البحوث العلمية وتطبيق أعلى معايير الرعاية الصحية التي تسهم في حل المشكلات الصحية في المجتمع المحلي.
ومن جانبه قال حسين محمدين إن المبنى مكون من ٦ طوابق على مساحة ١١٠٠ متر مربع ويضم عدد ١٦ معمل وقاعتين للاختبارات النهائية، ومزود بخدمات الانترنت الذكية، وملحق به عدد ٢ مدخل رئيسي ومدخل للطوارئ، لافتًا أن الطابق الأرضي سيخصص كاستراحة وكافتيريا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.
جدير بالذكر أن المبنى يعد احد المشروعات الجديدة بالجامعة ومتوقع تسليمه في أوائل النصف الثاني من عام ٢٠٢١.