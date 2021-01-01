هوندا HRV موديل 2020.. السعر والمواصفات | صور

تنافس علامة هوندا اليابانية الشهيرة بالأيقونة HRV، و المنضمة لعائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وتعد الأخت الصغرى لطراز هوندا CRV عملاق تلك الفئة. المنضمة





تمتعت السيارة بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة التي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، وفرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل.





بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام HSA المساعد على خوض المنحدرات، ومرايات جانبية كهربائية، وكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة.





تعتمد هوندا HRV على منظومة الدفع الأمامي للعجلات بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 1500 سي سي، و عزم أقصى للدوران 155 نيوتن / متر.





ومن خلال هذه الإمكانيات يمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من نقطة الانطلاق 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 10.1 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 7.5 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة قدرها 100 كم.





حصلت السيارة على تصميم خارجي مميز، و مقابض علوية للأبواب الخلفية، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، ومرايات جانبية مدعومة بشرائح ضوئية، بالإضافة إلى عجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة تتوسطها جنوط معدنية ذات طابع هندسي فريد، و سبويلر خلفي أنيق، وعواكس ضوئية على جانبي منظومة العادم.





تأتي هوندا HRV داخليًا بمقود حركة مزود بالعديد من انظمة التحكم والرفاهية، ومثبت سرعة، وخاصية تفعيل وإيقاف المحرك عن طريق زر البصمة.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هوندا HRV موديل 2020 نحو 505 آلاف جنيه.