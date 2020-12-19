أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

تتألق شركة هوندا اليابانية الشهيرة بالعديد من الاصدارات داخل سوق السيارات العالمي والمصري، ولعل من أبرز هذه الإصدارات هي الأيقونة الشهيرة CIVIC.

و منذ أن انطلق الجيل الأول للسيارة هوندا سيفيك عام 1973، ثم توالت أجيال هذا الاصدار ، والتى وصلت الى ثمانية أجيال ، هم الجيل الأول "1973–1979" ، والجيل الثانى " 1980- 1983" ،و الجيل الثالث "1984–1987" ، و الجيل الرابع "1988–1991" ، و الجيل الخامس "1992–1995" ، و الجيل السادس "1996–2000" ، و الجيل السابع 2015 ، لتواصل تألقها بموديلات الجيل الثامن و موديلات 2020.

أما السيارة هوندا سيفيك CIVIC، موديل 2020 وتتمتع بالعديد من حزم الأمان والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام الثبات الالكتروني، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

و تستمد هوندا سيفيك قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 123 حصان، و عزم أقصى للدوران 151 نيوتن / متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات، وبهذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.6 ثانية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هوندا سيفيك موديل 2020 فى الاسواق المصرية .

- الفئة الأولى أوتوماتيك / VTI / هاى لاين موديل 2020 محرك 1600 سي سي بسعر 445 ألف جنيه.

- الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LXI 2020 محرك 1600 سي سي بسعر 459 ألف جنيه.