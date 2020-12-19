ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
Advertisements
صبري طلبه

تتألق شركة هوندا اليابانية الشهيرة بالعديد من الاصدارات داخل سوق السيارات العالمي والمصري، ولعل من أبرز هذه الإصدارات هي الأيقونة الشهيرة CIVIC.

و منذ أن انطلق الجيل الأول للسيارة هوندا سيفيك عام 1973، ثم توالت أجيال هذا الاصدار ، والتى وصلت الى ثمانية أجيال ، هم الجيل الأول "1973–1979" ، والجيل الثانى " 1980- 1983" ،و الجيل الثالث "1984–1987" ، و الجيل الرابع "1988–1991" ، و الجيل الخامس "1992–1995" ، و الجيل السادس "1996–2000" ، و الجيل السابع 2015 ، لتواصل تألقها بموديلات الجيل الثامن و موديلات 2020.

أما السيارة هوندا سيفيك  CIVIC، موديل 2020 وتتمتع بالعديد من حزم الأمان والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام الثبات الالكتروني، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

و تستمد هوندا سيفيك قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 123 حصان، و عزم أقصى للدوران 151 نيوتن / متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات، وبهذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.6 ثانية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هوندا سيفيك موديل 2020 فى الاسواق المصرية .

- الفئة الأولى أوتوماتيك / VTI / هاى لاين موديل 2020 محرك 1600 سي سي بسعر 445 ألف جنيه.

- الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  LXI 2020 محرك  1600 سي سي  بسعر 459 ألف جنيه.


أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020
أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020
أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020
أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020
أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسعار والمواصفات..مازدا 3 تواصل تألقها بموديلات 2021| صور

تعرف على مواصفات وأسعار وحوش السيدان.. الألماني والفرنسي.. صور

تعرف على مواصفات وأسعار الوحش الفرنسي بيجو 3008 ..صور

قائمة بأسعار هيونداي النترا HD موديل 2020 /2021

تعرف على سعر و مواصفات HONDA CRV موديل 2020 | صور

بالمواصفات والأسعار.. سيتروين C5 آير كروس موديل 2021 | صور

ترشيحاتنا

فيديو.."صدى البلد" يسلط الضوء على جولة الرئيس السيسي بـ الدائري الأوسطي

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور

فى حمام الجامعة.. عقوبات تأديبية لمسئول تعدى على زميلته

بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا.. إجراءات عاجلة من "التربية والتعليم" لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء

الصلاة النارية التفريجية وعجائبها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور