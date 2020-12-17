تعرف على مواصفات وأسعار ساوايست DX3 موديل 2021 | صور

يشهد قطاع السيارات الصينية منافسة قوية بين العديد من الشركات المختلفة، ومن بينها شركة ساوايست من خلال طرازها DX3 موديل 2021، والتي تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.





تعتمد ساوايست DX3 على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.





وبهذه الإمكانيات يمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 11.5 ثانية، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.5 لتر وذلك عندما تسير مسافة 100 كم.





تمتعت ساوايست DX3 بالعديد من حزم الأمان والسلامة والتي تضمنت، مجموعة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فراما ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، إضافة إلى عدة تجهيزات إضافية مثل، نظام صعود الشواهق والتعامل مع المنحدرات، والتحذير من المصدات، وفرامل يد كهربائية ومثبت للسرعة.





حصلت السيارة على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية، وسبويلر خلفي، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، وفتحة سقف.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ساوايست DX3 موديل 2021:





الفئة الأولى مانيوال موديل 2021 DISTINGUISHED محرك 1500 سي سي بسعر 239.900 ألف جنيه.





الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2021 DISTINGUISHED FULLOPTION محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 280 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021 DISTINGUISHED FULLOPTION / SPORT محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 285 ألف جنيه.





الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 ROYAL TOPLINE محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 309.900 ألف جنيه.



