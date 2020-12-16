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سيارات

أصغر سيارة من هيونداي بالسوق المصرية.. بالسعر والمواصفات.. صور

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
أصغر سيارة من هيونداي
أصغر سيارة من هيونداي بالسوق المصري..بالسعر والمواصفات | صور
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صبري طلبه
تمكنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية من احتلال مكانة فريدة داخل السوق العالمي للسيارات بعدما اكتسبت ثقة العديد من العملاء، ولعل من أبرز هذه الإصدارات الأيقونة الصغيرة هيونداي i10 صاحبة إطلالة الـ"هاتشباك" ولكن بموديل 2020.

زودت HYUNDAI I10 موديل 2020 بمحرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1200 سي سي، بإمكانه أن ينتج قوة 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من أربعة سرعات.

ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر عندما تقطع مسافة قدرها 100 كم، بينما يمكنها التسارع من وضع الاستعداد حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.1 ثانية.

جاءت HYUNDAI I10 بالعديد من عوامل الأمان والسلامة، ومنها نظام الوسائد الهوائية AIR BAGS، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني الذي يعزز من ثبات السيارة على الطرق المختلفة.

حصلت أيضًا السيارة على عدة تجهيزات والتي شملت، جنوط رياضية بلغ قياسها 15 بوصة، ومصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، وفتحة سقف كهربائية، بالاضافة إلى مستشعرات ركن خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، و سبويلر خلفي أنيق، وخاصية تعديل مقعد السائق لـ 6 اتجاهات مع امكانية طي المقاعد الخلفية للاستفادة بمساحة أكبر.

وجاء سعر السيارة كالتالي :
ويبلغ سعر الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GL NEW 2020 محرك 1250 سي سي بسعر 229.900 جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLS NEW 2020 محرك 1250 سي سي بسعر 249.900 جنيه.
أصغر سيارة من هيونداي بالسوق المصرية.. بالسعر والمواصفات.. صور
أصغر سيارة من هيونداي بالسوق المصرية.. بالسعر والمواصفات.. صور
أصغر سيارة من هيونداي بالسوق المصرية.. بالسعر والمواصفات.. صور
أصغر سيارة من هيونداي بالسوق المصرية.. بالسعر والمواصفات.. صور
أصغر سيارة من هيونداي بالسوق المصرية.. بالسعر والمواصفات.. صور
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