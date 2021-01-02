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فن

ينشق القلب برحيلك.. إسعاد يونس تودع الكاتب وحيد حامد بكلمات مؤثرة

السبت 02/يناير/2021 - 03:37 م
صدى البلد
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سيد احمد
ودعت الإعلامية اسعاد يونس  الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح اليوم "السبت" عن عمر يناهز الـ 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، بكلمات مؤثرة .

ونشرت اسعد يونس صورة للراحل عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: " وداعا يا تاج راس الكتاب و السينمائيين، ينشق القلب برحيلك، في جنات النعيم بإذن الرحمن".

توفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة.

وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينيات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كرّم في افتتاح دورته الـ42، الكاتب والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد، بجائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا.

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