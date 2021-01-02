أحمد سعد يحتفل بتصدر أغنية رسالة تريند يوتيوب

وقال احمد سعد : ""الحمد لله، أغنيتي الجديدة "رسالة" تتصدر تريند يوتيوب وتتخطي المليون مشاهدة فى أقل من 48 ساعة".

وكشف المطرب أحمد سعد ، عن كواليس أغنيته مع المطرب هاني شاكر " يابخته " ، قائلًا : " الأغنية كنت ملحنها قبل كدا " ، وأكمل : " وفي مرة بقول للفنان هاني ، أنا نفسي يبقى ليا نصيب أوصل للوطن العربي على إيدك يا أستاذ ، ونعمل دويتو مع بعض".





وأضاف أحمد سعد خلال تصريحاته على ام بي سي مصر ، أنه لاقى كامل الترحيب من " شاكر " حول هذا العرض ، قائلًا : " قالي وماله ، والله دي حاجة كويسة أوي".





وعقب المطرب ، قائلًا : " اتفاجأت وقولت معقولة ! ، وروحت باعتله كل الأغاني اللي أنا عاملها".





وأشار " سعد " ، إلى ان خبرة شاكر العظيمة ، قائلًا : " رغم كل الأغاني اللي بعتها له ، إلا إن بخبرته العظيمة هو اللي اختار أغنية " يابخته " من وسطهم".





وأكمل : " اما كنت رايح عشان نجرب الأغنية في الاستوديو سوا كنت خايف جدًا ، بس لقيت هاني بيقولي أنا عايز أغني زيك ، فقولتله طب ليه تبوظ نفسك ، بس طمني وخلاني قولت كل اللي في نفسي".





وتابع : " كلمات الأغنية كانت بسيطة جدًا ، وقام هاني بتعديل حاجات بسيطة فيها ، وخلاها أحسن " ، مضيفًا : " الفنان الموهوب هو اللي ميرضاش عن نفسه بسهولة ، هو ده هاني".



