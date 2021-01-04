بحضور محمود عزت.. ضابط أمن وطني يكشف تفاصيل اجتماع سري بمكتب الإرشاد

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".





وأثبتت المحكمة حضور الشاهد ضابط بقطاع الأمن الوطني، ثم سألته ماهي معلوماتك، فقال "بالنسبة لمعلوماتي عنه فهو نائب مرشد عام للجماعة الإرهابية، وعضو باللجنة المالية للجماعة".





وتابع الشاهد، أنه في أعقاب الدعوات التى قامت بها مجموعات شباب للتظاهر السلمي أمام مقر جماعة الإخوان في المقطم للإعراب عن إستيائهم على سياسات الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي لإدارة شئون البلاد، يوم 30 يونيو بالتحديد عام 2013، مع تعالى وتزايد الدعوات للتظاهر السلمي، ترتب عليه إضطلاع قيادات الجماعة لعقد إجتماع سري في المقر لتدارس ما سيتم إتخاذه من إجراءات في ضوء قيامهم بتأمين مقراتهم وعلى رأسها مقر الجماعة في المقطم، كونه المقر الرئيسي، وحضر الإجتماعي الإخواني محمد بديع، مرشد الجماعة، ومحمد مهدي عاكف، والسيد محمود عزت، وكان يتولى تلك الآونة نائب المرشد، وحسام أبو بكر، وأحمد محمود شوشة، ومحمود أحمد أبوزيد، وعصام العريان، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، ومحمد سعد الكتاتني، ورشاد بيومي، ومحمد خيرت الشاطر، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين.





وأضاف الشاهد، أن الإجتماع استعرض الموقف مع تزايد دعوات التظاهر السلمي أمام المقرات وتحديدا أمام مقر المقطم، الأمر الذى دعا الحاضرين بالاتفاق على اتخاذ كافة السبل لتأمين المقر الرئيسي، حيث يتم تجميع أعداد من شباب الجماعة للدخول إلي المقر وتوفير الأسلحة الآلية والخرطوش والمواد الحارقة والمفرقعة، وقد تم تقسيم الأدوار خلال الاجتماع في أعقاب إطلاعهم من القيادي أيمن هدهد برسالة المعزول بعدم تدخل الشرطة والجيش في تأمين المسيرات كون أن كافة الدعوات سلمية، وجاءت التلكيفات بتكليف السيد محمود عزت ومحمد البلتاجي بمراجعة كافة خطط تأمين المقرات مع المسئولين وخاصة مقر الجماعة بالمقطم، وكذا الإشراف على توفير الدعم المالي الذي قام به مهدي عاكف وأحمد شوشة لشراء الأسلحة الموضحة والمواد الغذائية وقد تم إثبات ذلك سابقا بعثور النيابة العامة على مبلغ 10 آلاف جنيه داخل المقر فضلا على العثور على قنبلة يديوية في إحدى الفيلات الملاصقة للمقر.





وبالفعل قد تم تردد السيد محمود عزت على المقر ومقابلة الهارب محمد عبدالعظيم لمراجعة خطة التأمين وتوافد الأسلحة والمواد الغذائية للعناصر الشبابية المتواجدة داخل المقر، مع التنبيه المشدد بأن يتم الدفاع عن المقر بإستخدام الأسلحة دون النظر لأعداد المصابين أو القتلى، ووصولا إلى يوم 30 يونيو، إضطلع مجموعة من الشباب بالتظاهر السلمي أمام مقر المقطم للإعراب عن اعتراضهم لسياسات الجماعة في إدارة البلاد إلا أن الإتفاق الإرهابي المسبق من قبل الجماعة وصدور تكليفات وتوجيهات من قيادات الجماعة بضرورة صرف المتظاهرين بإستخدام الأسلحة الأمر الذي أدي لإصابة المتظاهرين ووفاة بعضهم.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، وبأمانة سر سيد حجاج.





وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الأودن، حددت أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.





وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في غضون شهر ديسمبر 2018 قضت ببراءة عصام العريان ومحمد البلتاجي فى إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".





وقضت المحكمة حينها بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وهم محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وبراءتهم من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات، وبراءة سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.





صدر الحكم حينها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.



