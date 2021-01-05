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رياضة

أخبار الرياضة.. موسيماني يحسم مصير ضم عمرو وردة للأهلي.. ليفربول يخسر من ساوثهامبتون.. و"زيزو" يقترب من الرحيل

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:49 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار مساء الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

أعلن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ترشحه لانتخابات الجبلاية المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة الخماسية التي ترأسها عمرو الجنايني فشلت فى مهمتها الرسمية.

فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن عمرو وردة قد ينتقل للأهلي خلال الميركاتو الجاري، كاشفا أن موسيماني يشاهد حاليا فيديوهات للاعب بعد عرضها عليه، قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بضم اللاعب أو صرف النظر عن الصفقة.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق، استعدادًا ‏لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غدٍ على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام» في إياب دور الـ32 ‏بدوري أبطال إفريقيا.‏

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق سونيديب في السابعة من مساء غد الثلاثاء في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نشر الأوروجواياني جاستن سيرينو، جناح نادي صن داونز الجنوب إفريقي، رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، بعد فشل انتقاله للنادي الأهلي.

- عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا لطلائع الجيش ويقود الفريق أمام الزمالك
كشف مصدر موثوق بنادي طلائع الجيش، عن تولي عبد الحميد بسيوني، القيادة الفنية للفريق العسكري خلفًا لـ طارق العشري الذي اعتذر عن مهمته عقب تلقي أربع هزائم آخرها أمام الاتحاد السكندري.


يلتقي النادي الأهلي بنظيره سونيديب النيجري، غدًا الثلاثاء، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
النادي الأهلي استطاع وضع قدمًا بالفعل في دور المجموعات بفوزه في مباراة الذهاب على سونيديب بهدف نظيف، في انتظار تأكيد ذلك التأهل غدًا.

فاز فريق ساوثهامبتون علي نظيره ليفربول بهدف نظيف في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

قال نادر شوقي وكيل اللاعبين، إن أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك يمتلك عرضا مناسبا من قبل أحد الأندية الإماراتية.
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