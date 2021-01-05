أخبار الرياضة.. موسيماني يحسم مصير ضم عمرو وردة للأهلي.. ليفربول يخسر من ساوثهامبتون.. و"زيزو" يقترب من الرحيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق سونيديب في السابعة من مساء غد الثلاثاء في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





نشر الأوروجواياني جاستن سيرينو، جناح نادي صن داونز الجنوب إفريقي، رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، بعد فشل انتقاله للنادي الأهلي.