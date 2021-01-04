مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غدٍ على استاد «الأهلي we السلام» في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.
وشهدت القائمة مفاجأة استبعاد محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق.