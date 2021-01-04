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رياضة

مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:56 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق، استعدادًا ‏لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غدٍ على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام» في إياب دور الـ32 ‏بدوري أبطال إفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏
علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.‏

وشهدت القائمة مفاجأة استبعاد محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق.
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