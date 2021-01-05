هل يجوز ارتداء خاتم لجلب الحظ؟.. شاهد رد الإفتاء

هل ارتداء خاتم لجلب الحظ من السُنة ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب "ممدوح" قائلًا: أنه ليس من السنة في شيء بل هو من الشرك الأصغر، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تعلق بتميمة لا أتم الله له)) وفي رواية: اخرى: ((من تعلق تميمة فقد أشرك)).
لا مانع لهذا السبب.. هل يجوز ارتداء سلسلة عليها لفظ الجلالة والدخول بها الحمام ؟
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن "لبس الرجال للسلاسل الفضة يندرج تحت الزينة، ومسائل الزينة ترجع إلى الأعراف والعادات".
وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال « هل لبس الرجل سلسلة فضة حلال أم حرام؟» أن "الشرع نهى عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، فلبس الرجل سلسلة فضة مندرجة تحت مسائل الزينة والزينة يرجع فيها الى مسائل العرف فإذا كانت عادة المكان إن الرجال يتزينون بهذه السلاسل والمرأة لا تتزين بها فهذا جائز ولا حرج أما إذا كانت العادة أن هذه من زينة المرأة ففى هذه الحالة لا يجوز للرجل ان يتزين بها لأنه يكون بهذا من المتشبهين بالنساء وهذا حرام ولا يجوز".
وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال « هل لبس الرجل سلسلة فضة حلال أم حرام؟» أن "الشرع نهى عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، فلبس الرجل سلسلة فضة مندرجة تحت مسائل الزينة والزينة يرجع فيها الى مسائل العرف فإذا كانت عادة المكان إن الرجال يتزينون بهذه السلاسل والمرأة لا تتزين بها فهذا جائز ولا حرج أما إذا كانت العادة أن هذه من زينة المرأة ففى هذه الحالة لا يجوز للرجل ان يتزين بها لأنه يكون بهذا من المتشبهين بالنساء وهذا حرام ولا يجوز".