هل يجوز ارتداء خاتم لجلب الحظ؟.. شاهد رد الإفتاء

حكم ارتداء الرجال السلاسل الفضة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن "لبس الرجال للسلاسل الفضة يندرج تحت الزينة، ومسائل الزينة ترجع إلى الأعراف والعادات".

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال « هل لبس الرجل سلسلة فضة حلال أم حرام؟» أن "الشرع نهى عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، فلبس الرجل سلسلة فضة مندرجة تحت مسائل الزينة والزينة يرجع فيها الى مسائل العرف فإذا كانت عادة المكان إن الرجال يتزينون بهذه السلاسل والمرأة لا تتزين بها فهذا جائز ولا حرج أما إذا كانت العادة أن هذه من زينة المرأة ففى هذه الحالة لا يجوز للرجل ان يتزين بها لأنه يكون بهذا من المتشبهين بالنساء وهذا حرام ولا يجوز".

حكم دخول الحمام بخاتم عليه قرآن

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يكره للإنسان أن يدخل الحمام مرتديًا «خاتمًا» مكتوبًا عليها آية قرآنية.





وأضاف «ممدوح» خلال بث مباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، أنه يكره دخول الخلاء بشيء اشتمل على قرآن أو اسم معظم كقلادة نقش عليها آية الكرسي أو خاتم كتب عليه لفظ الجلالة الله أو محمد ونحو ذلك؛ لأن هذه معظمات ينبغي احترامها، لقوله تعالى: «وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» (الحج: 32)، وروى أبو داود والترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ» «كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ» (صححه الحاكم ووافقه الذهبي وذكر ابن حجر في "التلخيص" أن رواته ثقات، ونقل عن المنذري والقشيري أن الصَّواب تصحيحه).



