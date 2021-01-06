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سيارات

ام جي MG تستعد للكشف عن سيارة كهربائية كوبيه رياضية .. صور

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:19 ص
ام جي MG تستعد للكشف
ام جي MG تستعد للكشف عن سياره كهربائية كوبيه رياضية
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اشرف عطية
بعد توجة العالم لإحلال عمل السيارات بالوقود و استبداله بمصادر أخرى نظيفه مثل الغاز والكهرباء تغيرت مجالات المنافسة بين شركات السيارات و بعدت كثيرا عن محركات الاحتراق الداخلي التي تعتمد علي البنزين فقط .

نشرت Autocar مؤخرا تقرير يفيد بسعي شركة ام جي mg لأقتحام سوق السيارات الكهربائية و المنافسة فية بقوة و تقوم الآن بالاستعداد لطرح سيارة كوبيه رياضية كهربائية جديدة كليًا العام القادم .

سيارة ام جي mg الجديدة ستأتي بتصميم مستوحى من سيارة ام جي اي موشن MG E-MOTION الاختبارية التي تم تدشينها عام وهي طراز كوبيه مدمجه جديدة كليا .

استفادت ام جي mg من خبرتها الواسعة في مجال السيارات الرياضية في بريطانيا و قامت بشراء شركة SAIC الصينية وتركيز جهودها في صنع موديلات السيدان والـ SUV و الكوبيه .

سيارة ام جي mg الجديده ستكون على هيئة كوبيه رائدة كهربائية بأربعة أبواب، وستأتي على المنصة الكهربائية الجديدة لشركة SAIC الصينية التي قامت ام جي mg بشرائها مؤخرا .

ستعمل سيارة ام جي mg الكوبيه الكهربائية الجديدة بمحركين كهربائيين ونظام دفع رباعي و ستتسارع من الصفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3 ثواني و ستأتي ببطارية تدعم مدى كهربائي يتعدى 350 كيلومتر للشحنة الواحدة .
ام جي MG تستعد للكشف عن سيارة كهربائية كوبيه رياضية .. صور
ام جي MG تستعد للكشف عن سيارة كهربائية كوبيه رياضية .. صور
ام جي MG تستعد للكشف عن سيارة كهربائية كوبيه رياضية .. صور
ام جي MG تستعد للكشف عن سيارة كهربائية كوبيه رياضية .. صور
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