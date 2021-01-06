ام جي MG تستعد للكشف عن سيارة كهربائية كوبيه رياضية .. صور



بعد توجة العالم لإحلال عمل السيارات بالوقود و استبداله بمصادر أخرى نظيفه مثل الغاز والكهرباء تغيرت مجالات المنافسة بين شركات السيارات و بعدت كثيرا عن محركات الاحتراق الداخلي التي تعتمد علي البنزين فقط .





نشرت Autocar مؤخرا تقرير يفيد بسعي شركة ام جي mg لأقتحام سوق السيارات الكهربائية و المنافسة فية بقوة و تقوم الآن بالاستعداد لطرح سيارة كوبيه رياضية كهربائية جديدة كليًا العام القادم .







سيارة ام جي mg الجديدة ستأتي بتصميم مستوحى من سيارة ام جي اي موشن MG E-MOTION الاختبارية التي تم تدشينها عام وهي طراز كوبيه مدمجه جديدة كليا .



سيارة ام جي mg الجديده ستكون على هيئة كوبيه رائدة كهربائية بأربعة أبواب، وستأتي على المنصة الكهربائية الجديدة لشركة SAIC الصينية التي قامت ام جي mg بشرائها مؤخرا .







ستعمل سيارة ام جي mg الكوبيه الكهربائية الجديدة بمحركين كهربائيين ونظام دفع رباعي و ستتسارع من الصفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3 ثواني و ستأتي ببطارية تدعم مدى كهربائي يتعدى 350 كيلومتر للشحنة الواحدة .



استفادت ام جي mg من خبرتها الواسعة في مجال السيارات الرياضية في بريطانيا و قامت بشراء شركة SAIC الصينية وتركيز جهودها في صنع موديلات السيدان والـ SUV و الكوبيه .