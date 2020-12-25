تكريما لموريس جراج.. قصة نجاح سيارات إم جي البريطانية الأصل

إم جي، هي شركة سيارات رياضية بريطانية تم تأسيسها عام 1924، وتشتهر بإنتاج السيارات المفتوحة ذات المقعدين.



يرجع تسمية الشركة بهذا الاسم تكريما لموريس جراج، وهو تاجر سيارات في أكسفورد الذي بدأ في إنتاج نسخ معدلة من تصميم سيسيل كيمبر.



ولكن انضم إلى الشركة في عام 1921 مديرا للمبيعات، وتمت ترقيته إلى الرئيس التنفيذي في 1921 ، وفي عام 1945 تشاجر موريس بسبب العقود العسكرية مع سيسيل كيمبر، ومات في كيمبر في حادث قطار وفي عام 1952 عند الاندماج مع شركة السيارات البريطانية (BMC)، أصبح جون ثورنلي الرئيس التنفيذي لفترة طويلة، وقاد الشركة لذروتها حتى تقاعده في عام 1969.



لاقت شعبية إم جي المتزايدة منشآتها الأصلية نموًا وكانت على الشركة الانتقال لمدينة تلائم العلامة التجارية، ووقع الاختيار على أبينجتون التي تقع على ضفاف نهر التيمز.ولمدة 50 عام تالية، استضافت المدينة عمليات تصنيع السيارةو في عام 1929، حققت إم جي إي إكس 120 "القزم الساحر" MG EX120 ‘The Magic Midget’ رقمًا قياسيًا في السرعة وفي عام 1933، أطلقت فعالية"إم جي لايف" MGLiveالعالمية لأول مرة.



منذ عام 2015، ركزت إم جي على تصنيع موديلات عالية المميزات من أجل زيادة الأرباح. فلأول مرة في تاريخ إم جي، قدمت الشركة ثلاثة موديلات مختلفة؛ وهي إم جي 3 (MG 3)الهاتشباك وإم جي 6 (MG 6)السيدان، بالإضافة إلى إم جي جي إس (MG GS)السيارة الرياضية المدمجة، وحاليًا تركز الشركة على السيارات الرياضية بتقديمها سيارة إم جي زد إس (MG ZS)الجديدة كليًا، التي تتميز بتصميم عصري يعكس تطلع العلامة التجارية إلى تقديم موديلات مستقبلية متطورة.

