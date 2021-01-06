شيماء سيف تروج لمسرحية "هابى نيو يير بالعربى" على طريقتها

نشرت شيماء سيف صورة لنجوم مسرحية هابي نيو يير بالعربي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت على الصورة قائلة: " مستنينكم في مسرحية #هابي_نيو_يير_بالعربي مع نخبة من ألمع نجوم الكوميديا يوم 7 يناير ومفاجآت كتير مع نجوم الغناء بوسي ومصطفى حجاج".





كانت شيماء سيف، نفت إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على الشائعة عبر الاستوري الخاص بها علي انستجرام، إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيحة.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».





وكانت الفنانة شيماء سيف، احتفلت بعيد ميلادها الـ32، التي ولدت في عام 1988، واسمها الحقيقي شيماء فتحي محمد، وبدأت مشوارها الفني عام 2013.





وسبق ونشرت الفنانة شيماء سيف، صورة لها خلال حضورها حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا.





وخطفت الفنانة شيماء سيف الأنظار في حفل الزفاف بإطلالة جذابة ومحتشمة، وارتدت فستانا طويلا بأكمام طويلة باللون الأسود المزين ببعض نقوشات الورد البسيطة ووضعت حزاما حول الخصر مما منحها مظهرا جذابا.





وحمل فستان شيماء سيف في حفل هنادي مهنا توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس، ولم تبالغ شيماء في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات واعتمدت على أقراط متوسطة الحجم فقط. فيما بدت بخصلات شعرها القصير الأنسيابي الأسود المنسدلة واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها مما منحها إطلالة متكاملة