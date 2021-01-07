الشباب والرياضة تناقش استعدادات مونديال اليد.. نواب: السياحة أكثر المستفيدين من تنظيم الفعاليات.. ورسالة عالمية توضح مدى الأمان والاستقرار

صحة البرلمان تطالب بتأمين عمليات الدخول والخروج للمشجعين بمونديال اليد

رياضة البرلمان : الوزارة أعدت خطة طوارئ للتعامل مع حالات كورونا بمونديال اليد

برلماني : تنظيم مصر لمونديال اليد يلفت الأنظار لإستقرارها السياسي والصحي









تستضيف مصر دول العالم من خلال تنظيمها لمونديال كأس العالم لكرة اليد 2021 والمقرر إنطلاق فعالياته يوم 13 يناير الجاري، ويمثل هذا الحدث أهمية بالغة مما يبرز الدوري الريادي والمحوري للدولة علي الساحة العالمية ويوضح مدي الكفاءة والجدارة التي تتمتع بها القيادة السياسية في إداراتها لأزمة كورونا بالتزامن مع وجود دول أغلقت مجالها الجوي وانعزلت عن العالم.





وحول هذا الأمر تقدم نواب البرلمان بالإمتنان لجهود الرئيس السيسي ووزارة الشباب والرياضة في المتابعة والإشراف علي كافة جوانب عملية التنظيم.













بداية ، قال النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، إن إستضافة مصر لمونديال كرة اليد تحدي كبير يأتي في ظروف صعبة للغاية خاصة في ظل إتجاه أغلب الدول إلي إلغاء مختلف نهايات الأوليمبيات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، فمصر حاليا تمثل النموذج المحترف في إدارات الأزمات.





أضاف " البلتاجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تنظيم الدولة للمونديال سيعيدها مقصد سياحي من جديد وسيكون لهذا الأمر مردود إيجابي علي الأصعدة السياسية والإقتصادية والسياحية، كما أنه يلفت الأنظار إلي مدي حالة الإستقرار والأمان التي تتمتع بها مصر مقارنة بدول العالم.





وعن إمكانية حضور الجمهور للمباريات، أشار عضو مجلس النواب، إلي أنه تم تحديد القوة الإستيعابية لـ 30 % أي ثلث أعداد الجمهور وفقا لتطبيق آلية التباعد الإجتماعي للحد من إنتشار الفيروس مع إن ذلك سيضعف من إيرادات البطولة، كما أن حضور الجمهور كاملا من شأنه رفع الروح المعنوية للفريق ولكن الظروف الحالية تقيدنا.





وتابع النائب، هناك أداء جبار ومتابعة عن كثب من جانب الرئيس السيسي تجاه تنظيم المونديال، فضلا عن المجهودات المبذولة لتذليل التحديات والصعوبات من خلال الأستاذ حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي والأستاذ هشام نصر رئيس الإتحاد المصري، من أجل نجاح هذا الحدث.













ومن جانبه قال النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن الدولة قامت بعمل كافة التجهيزات اللازمة لتنظيم فعالية كأس العالم لكرة اليد 2021 وذلك لضمان نجاح البطولة خاصة بعد أن أصبحت مصر محل ثقة لدي العالم أجمع مما يضفي عليها الريادة في إدارة وتنظيم أبرز الأحداث العالمية تزامنا مع جائحة كورونا.





أضاف " حسين" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن لجنة الرياضة بالمجلس تقدمت بطلب بشأن التفقد للملاعب والساحات الرياضية والفنادق التي ستستقبل الوافدين، للتأكد من مدي تطبيق الإجراءات الإحترازية والترتيبات التي تم عملها حتي الآن، وذلك للأهمية البالغة الواقعة علي عاتق الدولة في إنطلاق حدث عالمي كهذا.





و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي أكبر داعم للبطولة، فضلا عن مجهود وزارة الشباب والرياضة الذي يظهر من خلال إجتماعاتها الدورية بشأن مناقشة كافة المستجدات ووضع خطة طوارئ في حالة إيجاد حالات مصابة بين الجمهور.













وفي سياق قال النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن خطوة مصر في تولي مهام إستضافة وتنظيم مونديال كأس العالم لكرة اليد سيعود علي الدولة بمنافع عدة، أبرزها إعطاء رسالة للعالم أن الدولة ملاذ آمن من حيث المناخ السياسي والصحي، كما يعد قطاع السياحة أبرز المستفيدين من هذه الفعالية خاصة بعد حالة الكساد اللي لحقت به مؤخرا بسبب كورونا.





طالب " مرشد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تأمين عمليات دخول وخروج المشجعين من المبارايات والتشديد علي تطبيق الإجراءات الإحترازية داخل الإستاد والساحات الرياضية، فضلا عن فصل الفرق الإعلامية الوافدة بأماكن معينة من خلال تطبيق الفقاعة الطبية الذي نوه عنها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي ان البطولة بهذه المرة يحل بها 32 فريقا بعد أن كانت 24 فريقا، لذا يجب وضع إستراتيجية فعالة تؤمن المبارايات بمختلف الجوانب وذلك لمنع حدوث أي نوع من العرقلة.









وعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا موسعًا مع المنظومة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 ؛ لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية التى سيتم تطبيقها خلال استضافة مصر لفعاليات ومنافسات بطولة العالم .





حضر الاجتماع ، الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، الكابتن حسين لبيب مدير البطولة ، الدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الإتصال الحكومي ، الدكتور مدحت البلتاجي المستشار الفنى للبطولة ، الدكتور رزق عبد الفتاح المستشار الطبي للوزارة ، الدكتور علاء عبد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة ، الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف ، الدكتور محمود العدل رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة اليد ، الدكتور مصطفي غنيمة رئيس القطاع العلاجى بوزارة الصحة ، الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ، والدكتورة نانسي الجندى رئيس الادارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة .

بحث وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة واللجنة الطبية، كافة الاجراءات والتدابير الوقائية التي سيتم تطبيقها والالتزام بها حفاظًا على سلامة وصحة الجميع ، مؤكدًا دعم القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لبطولة العالم لكرة اليد مصر بشكل كبير .





كما تم استعراض خطط الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع المشاركين فى البطولة وعرض خطة التواجد الجماهيرى ، وكافة المستشفيات المشاركة في التأمين الطبي للبطولة . وتضمنت أيضًا المناقشات إجراءات الكشف الحراري، وارتداء الكمامات، وتجنب الازدحام، والتباعد الاجتماعي، واستخدام مطهرات اليدين، علاوة على إجراءات التعامل مع حالات إيجابية قد تظهر خلال المونديال .





وأوضح الوزير ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والوفود المرافقة، واتخاذ كافة الاحتياطات في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.





وقال وزير الشباب والرياضة : " سننقل التجربة المصرية في تنظيم فعاليات مونديال العالم لليد في ظل ظروف جائحة كورونا للعالم ، وتأكيد وتصدير الريادة المصرية في إقامة الفعاليات والأحداث الكبري ، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة " .





وأضاف صبحى أن الأولوية هى عملية تأمين دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمساعدة الجماهير التى ستؤازر المنتخب المصرى خلال مشواره بالبطولة، مضيفًا أن اللجنة تتناقش فى جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة من أجل الانتهاء فى الوقت المحدد من جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة المقرر إقامتها فى يناير المقبل .





وقال رئيس الاتحاد الدولي لليد : " العالم كله ينتظر ماذا سيحدث خلال فعاليات وتنظيم البطولة لاتخاذ ذلك كنموذج علي أحداث وبطولات أخري ، نقدر ونثمن المجهودات الكبيرة التي تبذل في الجانب الصحي خلال الفترة الحالية ، نريد أن تصبح مصر نموذج يحتذى به من خلال هذه البطولة " .





وتم الإتفاق خلال الاجتماع علي تخصيص خط ساخن خاص بالاجراءات الطبية لكافة الوفود والمنتخبات والمشاركين بالبطولة ، علي أن يعمل من يوم 3 يناير 2021 .



