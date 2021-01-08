فخري الفقي: شعرت بالمسئولية الكبيرة لاختياري بالبرلمان.. فيديو

قال النائب فخري الفقي، عضو مجلس النواب، إنه شعر بالمسئولية الكبيرة لاختياره في مجلس النواب خاصةً في هذه الفترة، لافتا إلي أن هناك الكثير من الموضوعات العامة التي سوف يولي لها الاهتمام خلال الفترة المقبلة من البرلمان.





وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المُذاع عبر فضائية "أون"، أن من أولوياته التي يسعي لتحقيقها خلال فترة انعقاد البرلمان تعزيز ما تحقق من اصلاح اقتصادي، وكذلك الاستقرار السياسي والأمني.





وأكد أن المؤسسة العسكرية والأمنية حققت الاستقرار الأمني والسياسي وأيضا السياسية الخارجية المتزنة.





وأشار إلي أن سوف يتم التأكيد علي ما تحقق من استقرار اقتصادي من خلال الجهود الكبيرة والمشروعات القومية، والتأكيد علي صلابة الاقتصاد المصري.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاصلاح الهيكلي متعدد الجوانب أمر مهم جدا، لافتا إلي التكدس الديموجرافي وعلاقة السكان بمساحة مصر، متابعا أن المطلوب خلال فترة البرلمان وضع كل ما يمكن من سياسيات واجراءات لتسهل عملية توزيع السكان.



