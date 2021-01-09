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رياضة

مصر المقاصة يستضيف أسوان الجريح في الدوري المصري

السبت 09/يناير/2021 - 10:56 ص
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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عبدالله هشام
يستضيف فريق مصر المقاصة منافسه أسوان اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى المصري الممتاز. 

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز الكبير علي منافسه الإسماعيلي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في الجولة الماضية. 

ويدخل فريق أسوان المباراة بقيادة سامي الشيشيني لتعويض الخسائر الكبيرة التى سقط فيها خلال الفترة الماضية حيث تعرض لثلاث خسائر متتالية أمام المصري والجونة والإسماعيلي.

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط بينما جاء فريق أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.
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