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تكنولوجيا

تعرف على الفرق بين هواتف Galaxy S20 و S21 قبل إطلاقها بأيام

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:01 ص
الفرق بين هواتف Galaxy
الفرق بين هواتف Galaxy S20 و S21
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ندى على
تكشف شركة سامسونج الكورية الجنوبية النقاب عن هواتفها القادمة Galaxy S21 بعد ساعات حيث سيتم الإعلان عنها رسميا يوم 14 يناير المقبل مع قلم S Pen الذكى الذى يصدر معها لأول مرة ، وبحسب موقع CNET التقنى فإن تسريبات الهواتف التى تم الكشف عنها قبل الإعلان عن الهواتف تعطينا نظرة شبه مكتملة عن ما ستكون عليه الهواتف، وفيما يلى مقارنة بين هواتف  Galaxy S21 القادمة و Galaxy S20 التى تم إطلاقها فى بداية العام الماضى. 


الشاشة 

هواتف Galaxy S21 
تبدأ من شاشة قياس 6.2 بوصة، من نوع AMOLED بجودة FHD+ LTPS  ، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية. 

هواتف Galaxy S20 
تبدأ من شاشة قياس 6.2 بوصة، من نوع AMOLED بجودة   HD+ Dynamic ، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية. 

الكاميرا  

هواتف Galaxy S21 
 وتاتى الهواتف ب 3 كاميرات خلفية، الأساسية دقة 12 ميجا بيكسل  والثانية بمستشعر للزاوية الواسعة دقة 12 ميجا بيكسل، والثالثة بمستشعر من نوع Telephoto دقة 64 ميجا بيكسل. 

هواتف Galaxy S20 
وتأتى الهواتف ب 3 كاميرات خلفية، الأساسية دقة 12 ميجا بيكسل  والثانية بمستشعر للزاوية الواسعة دقة 12 ميجا بيكسل، والثالثة بمستشعر من نوع Telephoto دقة 64 ميجا بيكسل.

المعالج 

هواتف Galaxy S21 
ستعمل الهواتف بمعالجى  Snapdragon 888 أو Exynos 2100 حسب المنطقة الجغرافية، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI 3.1 ، وتقنية الجيل الخامس 5G . 

هواتف Galaxy S20 
 جاءت الهواتف بمعالج  Snapdragon 865 مع نظام التشغيل أندرويد 10  ، وتقنية الجيل الخامس 5G . 

البطارية 
تأتى هواتف Galaxy S21 بنفس سعة بطارية Galaxy S20 وهى 4000 مللى أمبير.
 
السعر 

هواتف Galaxy S21
من المتوقع أن تأتى الهواتف بسعر يبدأ من  849 يورو أى ما يعادل 282 . 16 ألف جنيه مصرى. 

هواتف Galaxy S20 
بدا سعر الهواتف من 1000 دولار أمريكى أى ما يعادل 650 . 15 ألف جنيه مصرى. 



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