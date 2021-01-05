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تكنولوجيا

شاهد .. صور جديدة لقلم S Pen الذكى الصادر مع هواتف Galaxy S21 القادمة .. سعر ومواصفات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:17 ص
صور جديدة لقلم S
صور جديدة لقلم S Pen الذكى الصادر مع هواتف Galaxy S21
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ندى على
كشفت صور جديدة لقلم S Pen الذكى الذي سيأتى لأول مرة مع هواتف Galaxy S21 القادمة من سامسونج، حيث تعرض الصور قلمًا يبدو مشابهًا في المظهر لأقلام S السابقة من سامسونج ، بالإضافة إلى حافظة هاتف أوسع قليلًا من الهاتف نفسه.

وبحسب موقع The Verge فإن قلم S Pen الذكى سيباع بشكل منفصل عن الهاتف بأقل من 40 يورو أى حوالي 49 دولارًا أمريكيا أى ما يعادل 770 جنيه مصرى، كما يدعم هاتف Galaxy S21 Ultra العديد من نفس ميزات S Pen مثل أجهزة Note السابقة. 

Images of stylus, carrying case for Samsung's Galaxy S21 Ultra leak online

 ووفقا ل WinFuture الذى سرب المعلومات للمرة الأولى فإن قلم S Pen سيحتوي على طرف حساس للضغط ، وأدوات تحكم بالإيماءات عبر مقياس تسارع ، وأدوات تحكم لتشغيل مقاطع الفيديو وإيقافها مؤقتًا أو التقاط الصور عن بعد.  

Images of Samsung Galaxy S21 Ultra's optional stylus and compatible case leak early | Cruzersoftech
وأعلنت أمس شركة سامسونج عن أكبر حدث لها هذا العام على الإطلاق، رسميا، وهو حدث Galaxy Unpacked 2021 ، الذى سيعقد يوم 14 يناير الجاري فى كوريا الجنوبية، حيث سيكون حدثا افتراضيا نظرا لتفشى فيروس كورونا. 

Renders of the optional Galaxy S21 S Pen leak w/ carry case - 9to5Google
وستعلن الشركة فى  حدث Galaxy Unpacked 2021  عن سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S21 والتى ستكون بدون شواحن، والتى تشمل هواتف Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra ، كما ستعلن عن سماعات الأذن Galaxy Buds Pro وكذلك جهاز Galaxy SmartTag لتعقب الهواتف الذكية.

New leak hints S21 Ultra could pack an S Pen in an unusual spot | TechRadar
وستحتوى  هواتف Galaxy S21 على 4 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرتين زووم بدقة 10 بمستشعر  ISOCell Vizion 3D ToF  احداها  بدقة 64  ميجابكسل ، وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل. 

وستعمل هواتف Galaxy S21 بمعالج من نوع  Exynos 2100 ، مع مساحة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت لهاتف Galaxy S21 و4 ألوان هي الرمادي والبنفسجي و الأبيض والوردي، ونفس السعة لـ Galaxy S21 Plus ، مع 3 ألوان هى الفضي والأسود والبنفسجي، أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتى بـ 3 نسخ 128 و256 و512 جيجابايت.


 

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