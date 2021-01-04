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تكنولوجيا

بسعر مناسب.. ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Realme V15

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:18 م
ريلمى تعلن الموعد
ريلمى تعلن الموعد الرسمى لإطلاق هاتف Realme V15
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ندى على
أعلنت شركة ريلمى الصينية عن الموعد الرسمى لإطلاق هاتف الفئة المتوسطة Realme V15 ، حيث كشف رئيس الشركة على الصفحة الرسمية لشركة ريلمى على موقع Weibo الصينى أن الهاتف سيتم طرحه يوم 7 يناير المقبل. 

وبحسب موقع Gizmochina التقني، فإن هاتف Realme V15 سيتميز بتصميم خلفى مستوحى من شكل أسماك الزينة اليابانية، وإعداد كاميرا بشكل مستطيل حيث ستكون الكاميرا الأساسية للهاتف بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرتين آخرتين، بالإضافة إلى فلاش LED .
 

وسيعمل هاتف Realme V15 بمعالج من نوع Dimensity 800U من شركة ميديا تيك للفئة المتوسطة، كما سيدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، بالإضافة إلى حصوله على نظام التشغيل أندرويد 11 . 

وسيحتوى هاتف Realme V15 على بطارية كبيرة ستكون سعتها حوالى 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 50 واط ، كما أن الهاتف سيقدم وزنا خفيفا حوالى 176 جرام ، بالإضافة إلى أن سمك الشاشة ستكون أقل من هواتف ريلمى السابقة، بالإضافة إلى أنه سيقدم سعرا أرخص. 

وكانت ريلمى قد أطلقت هاتف  Realme X7 Pro فى شهر سبتمبر الماضى، معالج من نوع Dimensity 1000+، ويتميز بشاشة بقياس 6.55 بوصة، وبدقة ، وبمعدل تحديث للشاشة بتردد 120 هرتزا في الثانية، وشاشة من نوع Super AMOLED ، و4 كاميرات خلفية الاساسية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع بطارية بسعة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، وسعر 5315 جنيها مصريا. 

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