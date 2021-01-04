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تكنولوجيا

تسريبات تكشف حصول هواتف Redmi K40 على معالج Snapdragon 888

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:02 ص
تسريبات تكشف حصول
تسريبات تكشف حصول هواتف Redmi K40 على معالج Snapdragon 888
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ندى على
كشفت تسريبات أن هواتف Redmi K40  من شركة شاومى ، التى تصدر تحت علامتها التجارية Redmi ، ستصدر بمعالج Snapdragon 888 وهو أفضل معالج حتى الآن لهواتف الأندرويد الأمر الذى سيجعلها تقدم أداءا مثل الهواتف الرائدة. 

وحسب موقع  Gizmochina فإن هواتف Redmi K40 من المتوقع أن تصدر بنفس المعالج الذى صدر به هاتف Xiaomi Mi 11 الرائد من شاومى الذى تم إطلاقه قبل أيام ، حيث كان أول هاتف رائد بهذا المعالج. 


ويقدم معالج Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية  بسرعة 6.4 جيجا بايت، ويقدم أداء عاليا مع الهواتف الذكية، بالإضافةإلى الحفاظ على الطاقة التى يتم استهلاكها من قبل المستخدمين، وستكون هواتف Redmi K40 هى أول هواتف من الفئة المتوسطة التى تحصل على مثل هذا المعالج. 

وستأتى هواتف Redmi K40  بشاشة كبيرة 6.5 بوصة، من نوع OLED ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وهو معدل متميز للغاية حيث نادرا ما يأتى مع هواتف الفئة المتوسطة، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، والتى ستصدر بآلية منبثقة. 

وستأتى الكاميرا الأساسية فى هواتف Redmi K40 بدقة 108 ميجا بيكسل مع مستشعر  Samsung HM2 من شركة سامسونج، مثل كاميرا هاتف Redmi Note 9 Pro ، وعدسة من نوع periscope ، مع تقريب بصرى X 12 وX 120 .   

وستحتوى هواتف Redmi K40  على بطارية سعة 4820 مللى أمبير فى الساعة ، إلا أن السعة الفعلية لها من المقرر أن تكون 5000 مللى أمبير ،و تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.



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