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سيارات

تعرف على مواصفات وأسعار إم جي ZS موديل 2021

الخميس 14/يناير/2021 - 03:45 ص
ام جي ZS
ام جي ZS
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صبري طلبه
تميزت سيارة إم جي ZS موديل 2021 من ضمن باقة مختلفة من الفئات المقدمة من قبل الصانع الصيني، وتعد واحدة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى عائلة الـSUV.

زودت إم جي ZS موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 123 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

وبهذه الإمكانيات يمكن لـ إم جي ZS أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تبلغ سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 10.9 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.8 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم.

حصلت السيارة على العديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، نظام مراقبة ضغط الاطارات، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، وبرن.

بعد إعلان المنصور عن تجميعها محليًا.. إم جي تكشف عن أسعار ZS | مصراوى

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قائمة أسعار وموصفات سيارات «ام جي ZS» موديل 2020 (صور) - جريدة المال




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