طريقة عمل كب كيك الكريمة والفراولة

مقادير كب كيك الكريمة والفراولة

للكب كيك

ثلاثة أرباع كوب سكر

6 ملعقة كبيرة ساور كريم

2 ملعقة صغيرة فانيليا

3 بياض بيض درجة حرارة الغرفة

1 و ربع كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

6 ملعقة كبيرة لبن

2 ملعقة كبيرة ماء





للفروستنج

1 كوب فراولة مجمدة

1 كوب زبدة درجة حرارة الغرفة

4 كوب سكر بودرة

4 ملعقة كبيرة ماء او لبن بودرة

كريمة خفق

ملح





للتوبينج

توت فريش

فراولة فريش

فراولة مفرومة





الفيلينج

نصف كوب كريمة باردة

ربع كوب سكر بودرة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

85 جرام جبنة كريمي

نصف كوب فراولة مقطعة

بودرة كريمة خفق

لبن





طريقة تحضير كب كيك الكريمة والفراولة:

للفيلينج





* تخلط باقي المكونات ثم تضاف الكريمة المخفوقة.





للفروستينج





* يخفق 2 كيس بودرة كريمة خفق مع اللبن.





* تهرس الفراولة المجمدة مع السكر البودرة وباقي المكونات ثم تضاف الكريمة المخفوقة.





للكب كيك





* يخفق الساور كريم والماء مع السكر والبيض والفانيليا ثم الزبدة ثم الجبن الكريمي.





* يضاف اللبن ثم الماء والدقيق ورشة الملح والبيكينج باودر.





* يصب الخليط في صينية كب كيك مبطن بورق الكب كيك ثم يخبز بالفرن.





* تقطع القطعة العلوية للكب كيك ويحشى بالفيلينج ثم يغطى مرة أخرى بالجزء العلوى.





* يضاف الفروستينج ثم التوبينج ويقدم.











