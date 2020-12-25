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مرأة

كب كيك و كوكيز وبراونيز.. 3 وصفات متنوعة لـ حلويات الكريسماس

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:19 م
حلويات الكريسماس
حلويات الكريسماس
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هاجر هانئ
يحرص الكثير من الأشخاص على إعداد الأطعمة و الحلويات التي تساعدهم في الأحتفال بالكريسماس و تضفي نوع من البهجة على المنزل و إدخال االفرحة على إطفالهم.

لذا نقدم لم من خلال هذا التقرير مجموعة من الحلويات المتنوعة و الوصفات السهلة لـ حلويات الكريسماس..

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-كوكيز
طريقة عمل كوكيز الكريسماس من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير كوكيز الكريسماس
2 كوب دقيق
2 كوب شوكولاتة  حبيبات ملونة
1 كوب زبدة 
ثلاثة أرباع كوب سكر 
2 بيض 
1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا 
2 ملعقة صغيرة فانيليا 
1 ملعقة صغيرة ملح 
لون طعام جيل أحمر وأخضر 
سكر ملون أحمر وأخضر 

طريقة تحضير كوكيز الكريسماس

-في العجان تخفق الزبدة ثم يضاف البيض والفانيليا ثم يضاف السكر مع استمرار الخفق
-ثم يضاف الدقيق والبيكنج بودر وملح ثم تقسم العجينة وتلون كل عجينة بلون أحمر وأخضر وأحمر
-ثم يشكل بقطاعة على شكل شجرة الكريسماس وعصا بابا نويل على حسب الرغبة
-ثم يوضع على صاج مبطن بورق زبدة ويدخل الفرن حتى تمام النضج

-براونيز 
طريقة عمل براونيز شجرة الكريسماس من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ..

مقادير براونيز شجرة الكريسماس
نصف كوب زبدة
1 كوب سكر بودرة 
1 ملعقة صغيرة فانيليا 
2 بيض 
نصف كوب دقيق 
نصف كوب كاكاو 
ملعقة صغيرة بيكنج صودا 
رشة ملح 
2 كوب شوكولاتة غامقة قطع 

-للزينة
كريمة مخفوقة خضراء 
سبرينكلز 


طريقة تحضير براونيز شجرة الكريسماس

-يخفق السكر مع الزبدة في العجان حتى يذوب تماما
-يخلط الدقيق مع الكاكاو ورشة الملح و البيكنج صودا
-يخفق البيض مع الفانيليا ثم يضاف إلى العجان
-يضاف الخليط الجاف إلى العجان حتى تتجانس المكونات
-يرفع الخليط وتضاف إليه قطع الشوكولاتة ثم يرفع في صينية الفرن
-يدخل الفرن لمدة 15 دقيقة
- ثم يترك ليبرد
-ويزين بالكريمة والسبرينكلز
-ويقدم باردا


-كب كيك
طريقة عمل  كب كيك الكريسماس من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ..

مقادير كب كيك الكريسماس
كوب زبدة  درجة حرارة الغرفة
1 و نصف كوب دقيق 
ملعقة صغيرة ملح 
ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
ثلاثة أرباع كوب سكر 
2 بيضة 
نصف كوب لبن 
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة 

-للزينة
كريمة زبدة أحمر 
كريمة مخفوقة 
شوكولاتة ملونة 
شوكولاتة مذوبة 


طريقة تحضير كب كيك الكريسماس

-لعمل الكب كيك: تخفق الزبدة مع السكر جيدا حتى يذوب السكر باستخدام عجان كهربائي
-يضاف إليها البيض والفانيليا
- يخلط الدقيق مع الملح والبيكنج باودر ويضاف إلى الخليط مع استمرار الخفق
-يضاف اللبن حتى الحصول على خليط سائل ومتجانس
-يصب في قوالب كب كيك مبطنة بأكواب ورق
-يدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 180 مئوية
-بعد أن ينضج يترك ليبرد
-يزين بالشوكولاتة البيضاء وعليها خطوط شوكولاتة سوداء مع حبات الشوكولاتة الملونة
-يزين بكريمة الزبدة الحمراء والكريمة المخفوقة
-يقدم باردًا


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