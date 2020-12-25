كب كيك و كوكيز وبراونيز.. 3 وصفات متنوعة لـ حلويات الكريسماس

اقرأ إيضا..

-كوكيز

طريقة عمل كوكيز الكريسماس من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير كوكيز الكريسماس

2 كوب دقيق

2 كوب شوكولاتة حبيبات ملونة

1 كوب زبدة

ثلاثة أرباع كوب سكر

2 بيض

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

2 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة ملح

لون طعام جيل أحمر وأخضر

سكر ملون أحمر وأخضر





طريقة تحضير كوكيز الكريسماس





-في العجان تخفق الزبدة ثم يضاف البيض والفانيليا ثم يضاف السكر مع استمرار الخفق

-ثم يضاف الدقيق والبيكنج بودر وملح ثم تقسم العجينة وتلون كل عجينة بلون أحمر وأخضر وأحمر

-ثم يشكل بقطاعة على شكل شجرة الكريسماس وعصا بابا نويل على حسب الرغبة

-ثم يوضع على صاج مبطن بورق زبدة ويدخل الفرن حتى تمام النضج





-براونيز

طريقة عمل براونيز شجرة الكريسماس من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ..

