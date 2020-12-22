طريقة وصفة كيك الكوسة لاحتفالات الكريسماس

تعتبر كعكة الكوسة الاحتفالية مثالية لقضاء عطلة الشتاء ، والتي سيحبها الجميع بلمسة كلاسيكية وهذه الحلوى مع مجموعة من النكهات وقطع الكوسة الصغيرة وهي بالتأكيد مزيج مذهل ، وستبهري ضيوفك بها .





وكشف موقع "بولد سكاي" ، طريقة وصفة "كعكة الكوسة " الذيذة :









مقادير الوصفة :

240 جرام دقيق أرز بني

2 كوب دقيق لوز

بودرة تمر جاف

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

0.5 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

0.5 كوب مسحوق كاكاو

0.25 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب كوسة مبشورة 250

320 مل حليب جوز الهند

10 تمرات ممزوجة بقليل من الماء في خلاط عالي السرعة 2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1 بيضة أو 2 ملعقة كبيرة من بيض الكتان (نباتي)





طريقة تحضير الوصفة :

أضف المكونات الجافة إلى المكونات الرطبة (ما عدا الكوسة). اخفقيها جيدًا. إذا لزم الأمر ، يمكن مزجها في مزيج. استخرج الماء من الكوسة عن طريق عصرها في مناشف ورقية. الآن نضيف الكوسا المبشور في الخليط. لا تخلط بعد إضافة الكوسة. صب هذا في قالب قطره 8 بوصات مبطن بورق البرشمان. تخبز في فرن محمى على حرارة 180 درجة لمدة 25-30 دقيقة. قم بإزالته من القالب وقم بتبريده على حامل سلكي.



