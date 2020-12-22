طريقة وصفة كيك الكوسة لاحتفالات الكريسماس

تعتبر كعكة الكوسة الاحتفالية مثالية لقضاء عطلة الشتاء ، والتي سيحبها الجميع بلمسة كلاسيكية وهذه الحلوى مع مجموعة من النكهات وقطع الكوسة الصغيرة وهي بالتأكيد مزيج مذهل ، وستبهري ضيوفك بها .
وكشف موقع "بولد سكاي" ، طريقة وصفة "كعكة الكوسة " الذيذة :
مقادير الوصفة :
240 جرام دقيق أرز بني
2 كوب دقيق لوز
بودرة تمر جاف
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
0.5 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
0.5 كوب مسحوق كاكاو
0.25 ملعقة صغيرة ملح
2 كوب كوسة مبشورة 250
320 مل حليب جوز الهند
10 تمرات ممزوجة بقليل من الماء في خلاط عالي السرعة 2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
1 بيضة أو 2 ملعقة كبيرة من بيض الكتان (نباتي)
طريقة تحضير الوصفة :
أضف المكونات الجافة إلى المكونات الرطبة (ما عدا الكوسة). اخفقيها جيدًا. إذا لزم الأمر ، يمكن مزجها في مزيج. استخرج الماء من الكوسة عن طريق عصرها في مناشف ورقية. الآن نضيف الكوسا المبشور في الخليط. لا تخلط بعد إضافة الكوسة. صب هذا في قالب قطره 8 بوصات مبطن بورق البرشمان. تخبز في فرن محمى على حرارة 180 درجة لمدة 25-30 دقيقة. قم بإزالته من القالب وقم بتبريده على حامل سلكي.