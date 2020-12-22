ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة وصفة كيك الكوسة لاحتفالات الكريسماس

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:02 م
كيك الكريسماس
كيك الكريسماس
Advertisements
نورهان رأفت
تعتبر كعكة الكوسة الاحتفالية مثالية لقضاء عطلة الشتاء ، والتي سيحبها الجميع بلمسة كلاسيكية وهذه الحلوى مع مجموعة من النكهات وقطع الكوسة الصغيرة وهي بالتأكيد مزيج مذهل ، وستبهري ضيوفك بها .

وكشف موقع "بولد سكاي" ، طريقة وصفة "كعكة الكوسة " الذيذة : 


مقادير الوصفة : 
240 جرام دقيق أرز بني 
 2 كوب دقيق لوز 
 بودرة تمر جاف 
 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
 0.5 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
 0.5 كوب مسحوق كاكاو
 0.25 ملعقة صغيرة ملح
2 كوب كوسة مبشورة 250
  320 مل حليب جوز الهند 
 10 تمرات ممزوجة بقليل من الماء في خلاط عالي السرعة 2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا 
1 بيضة أو 2 ملعقة كبيرة من بيض الكتان (نباتي)

طريقة تحضير الوصفة : 
أضف المكونات الجافة إلى المكونات الرطبة (ما عدا الكوسة). اخفقيها جيدًا. إذا لزم الأمر ، يمكن مزجها في مزيج. استخرج الماء من الكوسة عن طريق عصرها في مناشف ورقية. الآن نضيف الكوسا المبشور في الخليط. لا تخلط بعد إضافة الكوسة. صب هذا في قالب قطره 8 بوصات مبطن بورق البرشمان. تخبز في فرن محمى على حرارة 180 درجة لمدة 25-30 دقيقة. قم بإزالته من القالب وقم بتبريده على حامل سلكي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

500 وفاة بكورونا من الأطباء والتمريض.. نجوى الشافعي تكشف مفاجأة

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت