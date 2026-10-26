تدشين المجلس الاستشاري الصناعي بالجامعة التكنولوجية ببني سويف

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز السيد، محافظ بني سويف، وكيم سانغ هون، الوزير والقنصل العام لجمهورية كوريا في مصر، فعاليات المؤتمر الثاني للتعليم التكنولوجي، الذي نظمته جامعة بني سويف التكنولوجية برئاسة الدكتور جان هنري حنا، وبدعم من وكالة التعاون الدولي الكورية، وبالتعاون مع جامعة حلوان الدولية التكنولوجية ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

كما حضر من سفارة جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة يون جون هيوك، السكرتير الثاني.

ويأتي المؤتمر في إطار مشروع تعزيز القدرات التعليمية والتعاون بين الجامعة والصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية، والمدعوم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، واستكمالًا لجهود المؤتمر التكنولوجي الأول، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال التعليم التكنولوجي، وتعزيز التواصل بين الجامعات التكنولوجية ومؤسسات التعليم والتدريب المهني وقطاع الصناعة.

يهدف المؤتمر إلى استعراض التوجهات المستقبلية وآفاق تطوير التعليم التكنولوجي في مصر، ودعم وتطوير القدرات التعليمية والفنية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم التكنولوجي والتدريب المهني، وتعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية وقطاع الصناعة وسوق العمل، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التعليم التكنولوجي والتدريب المهني، وتعزيز التواصل وبناء شبكات التعاون بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التكنولوجية ومؤسسات التعليم والتدريب المهني.

كما يهدف المؤتمر إلى تبادل المواد والمعلومات والخبرات المتعلقة بتطوير التعليم العملي والتطبيقي، بالإضافة إلى دعم تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات الصناعة والتطورات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز التعاون بين المشروعات والجهات الدولية الداعمة لتطوير التعليم التكنولوجي في مصر. كذلك يستهدف دعم تطوير الموارد البشرية في المجالات التكنولوجية والصناعات المستقبلية، بما في ذلك تكنولوجيا السيارات الخضراء، إلى جانب تعزيز دور الجامعات التكنولوجية في دعم التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأعرب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر التكنولوجي الثاني للتعليم التكنولوجي، مرحبًا بجميع الحضور والضيوف، وفي مقدمتهم القنصل الكوري وممثلو الشركات والمؤسسات الصناعية، وموجهًا الشكر والتقدير إلى جامعة بني سويف التكنولوجية على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعكس الاهتمام بتطوير منظومة التعليم التكنولوجي وتعزيز ارتباطها باحتياجات سوق العمل. وأكد أن التعليم التكنولوجي يمثل أحد المسارات المهمة لإعداد الشباب وتأهيلهم بالمهارات العملية والتطبيقية التي يتطلبها سوق العمل، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في تحقيق التطور الاقتصادي والصناعي، وهو ما يستلزم تحقيق الترابط بين التعليم والمهارات الفعلية التي يحتاج إليها الطالب، بما يضمن تأهيل خريجين قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية.

وأشار المحافظ إلى أهمية جامعة بنى سويف التكنولوجية في إعداد كوادر فنية وتكنولوجية مؤهلة، من خلال الجمع بين المعرفة العلمية والتدريب العملي، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة. وأكد أن محافظة بني سويف تمتلك فرصًا واعدة في هذا المجال، في ظل ما تضمه من مصانع ومناطق صناعية ومقومات استثمارية متنوعة، الأمر الذي يتيح آفاقًا واسعة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، ويعزز فرص تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية. كما شدد على أن الاستثمار في الإنسان وتنمية مهاراته يمثلان أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل، معربًا عن تطلعه إلى أن يمثل المؤتمر خطوة مهمة نحو تطوير التعليم التكنولوجي، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الصناعية، والخروج برؤى ومقترحات تسهم في إعداد كوادر قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل ودعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وأكد كيم سانغ هون، الوزير والقنصل العام لجمهورية كوريا في مصر، أن النهضة الاقتصادية التي حققتها كوريا الجنوبية جاءت نتيجة الاهتمام بالتعليم والتكنولوجيا والعمل الجاد، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل، لما له من دور محوري في تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل. وأضاف أن التعليم التكنولوجي يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب، ويدعم إعداد العمالة الماهرة القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية، بما يشمل الجامعات ومراكز التدريب المهني، والقطاع الصناعي، لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار القنصل العام إلى أن الحكومة الكورية ترحب بالتعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية، وتحرص على مواصلة دعم الشراكة معها بما يسهم في إعداد كوادر تكنولوجية مؤهلة، وخلق فرص عمل للعمالة الماهرة، وتوفير فرص التعليم والتدريب اللازمة للشباب. وأكد أهمية استمرار التعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الكورية في مجالات التعليم والتكنولوجيا، بما يدعم تخريج جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل، والمشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والصناعية.

من جانبه رحّب الدكتور جان هنري، رئيس الجامعة، بالحضور والمشاركين في المؤتمر التكنولوجي الثاني للتعليم التكنولوجي، معربًا عن أمله في أن يمثل المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والرؤى، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي. كما وجّه خالص الشكر والتقدير إلى محافظ بني سويف على اهتمامه بالجامعة ودعمه لدورها في تطوير منظومة التعليم التكنولوجي، مؤكدًا أن التعليم التكنولوجي أصبح أحد الركائز الأساسية لإعداد الكوادر التكنولوجية المؤهلة، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، والثورة الرقمية، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من متطلبات جديدة على سوق العمل، تستلزم الاهتمام بجودة التعليم والتدريب، وربط البرامج الدراسية بالاحتياجات الفعلية للصناعة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الشراكة مع القطاع الصناعي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجانب الكوري أسهم في دعم القدرات التعليمية والتدريبية بالجامعة، وتطوير البرامج الدراسية والإمكانات الفنية، بما يدعم إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل. وأعرب عن سعادته بتدشين المجلس الاستشاري الصناعي للجامعة، باعتباره خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الصناعية، والاستفادة من خبراتها في تطوير العملية التعليمية والتدريبية، وتحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.

ووجّه الدكتور جان، خالص الشكر والتقدير للشركاء الكوريين، ولكل من أسهم في الإعداد للمؤتمر وإنجاح فعالياته، ولجميع المشاركين، ثم استعرض، من خلال عرض تقديمي، تطور الجامعة وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات، إلى جانب خطتها الاستراتيجية للتطوير، التي تتضمن التوسع في البرامج الدراسية، وتحديث المعامل والإمكانات التدريبية، والارتقاء بالأداء الأكاديمي، وتطوير البنية التحتية، فضلًا عن خططها المستقبلية الرامية إلى تعزيز قدراتها التعليمية والتطبيقية، بما يدعم مكانتها في منظومة التعليم التكنولوجي، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة ومتطلبات التنمية.

وتضمنت فعاليات المؤتمر تدشين المجلس الاستشاري الصناعي، الذي يستهدف دعم تطوير المناهج والبرامج التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات القطاعات الصناعية، وتعزيز التواصل بين الجامعة ومؤسسات الصناعة بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات المطلوبة.

وأهدى الدكتور جان هنري، رئيس الجامعة، درعًا تذكاريًا إلى سفارة جمهورية كوريا الجنوبية، تسلّمه السيد كيم سانغ هون، الوزير والقنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية، تقديرًا لدور السفارة في دعم وتعزيز علاقات التعاون والصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات.

كما تضمنت الفعاليات جولة للضيوف في معرض المشروعات الطلابية المتميزة لطلاب الجامعة، والتي حقق عدد منها مراكز متقدمة في مسابقات طلابية على مستوى الجامعة وخارجها، من بينها المسابقات القمية، وحصلت بعضها على جوائز ودعم مالي تقديرًا لتميزها. كما تفقد الضيوف معرضًا فنيًا ضم مجموعة من اللوحات والرسومات والمشغولات اليدوية التي أبدعها طلاب الجامعة، في عرض يعكس مواهبهم الفنية وقدراتهم الإبداعية إلى جانب تأهيلهم التكنولوجي.

تضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والمحاضرات المتخصصة التي تناولت تجارب التعاون الدولي في مجال التعليم التكنولوجي، وآفاق تطوير التدريب المهني، ومستقبل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب تنمية المهارات المرتبطة بالتحول الرقمي والتنقل الأخضر.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان «إنجازات وآفاق مستقبلية لمشروع التعاون الدولي مع معهد هانام للتكنولوجيا»، حاضر فيها الدكتور عبد الله مختار، ممثلًا لجامعة حلوان التكنولوجية الدولية، حيث تناولت الجلسة أبرز ما تحقق من خلال التعاون الدولي في مجال التعليم التكنولوجي، ودوره في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، إلى جانب بحث آفاق الاستفادة من التجارب الدولية في الارتقاء بمستوى تأهيل الطلاب وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

كما جاءت المحاضرة الثانية بعنوان «من مراكز التدريب المهني إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية: تجربة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مصر»، حاضر فيها الدكتور نيكولا توتشي، رئيس الفريق الدولي لمشروع (EU-TEJPA) بمكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بالقاهرة، حيث استعرض تجربة التعاون الإنمائي الإيطالي في تطوير منظومة التدريب المهني والتعليم الفني في مصر، مع تسليط الضوء على سبل الانتقال إلى نماذج تعليمية وتدريبية أكثر ارتباطًا بالتطبيق العملي واحتياجات القطاعات الصناعية.

وجاءت المحاضرة الثالثة بعنوان «رؤية حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر»، حاضر فيها الدكتور كيم سوانج سون، خبير بجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم «كوريا تك»، حيث تناولت المحاضرة واقع العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر، وأهمية تطوير القدرات التكنولوجية وتعزيز البحث والتطبيق العلمي، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الدولية في دعم الابتكار وإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وتناولت المحاضرة الرابعة «تطوير المهن المرتبطة بالتنقل الأخضر»، وحاضرت فيها الدكتورة منى حلمي، ممثلةً لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، حيث سلطت الضوء على المهارات المهنية الجديدة التي تفرضها التحولات نحو وسائل النقل المستدامة، وأهمية تطوير برامج التعليم والتدريب لتأهيل الكوادر الفنية للعمل في المجالات المرتبطة بالتنقل الأخضر والتكنولوجيات الحديثة.

أما المحاضرة الخامسة، فجاءت بعنوان «الوضع الراهن للتعاون الثنائي في مجال التقنيات الرقمية الناشئة»، وترأسها كانغ هيون غو، مدير مركز التعاون في الحكومة الرقمية بين مصر وكوريا (DGCC)، حيث تناولت الجلسة واقع التعاون المصري الكوري في مجال التقنيات الرقمية الناشئة، وفرص تبادل الخبرات والمعارف التكنولوجية، ودعم التحول الرقمي وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية بما يسهم في مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

وفي ختام الجلسات، أعربت الدكتورة بارك سويونج، المديرة الإقليمية لوكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا)، عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر، مؤكدةً أهمية التعاون القائم بين الوكالة وجامعة بني سويف التكنولوجية في دعم تطوير التعليم التكنولوجي وبناء القدرات، ومشيرةً إلى دور الشراكة في تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الكورية في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة وتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.