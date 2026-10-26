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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة بني سويف: حملات للنظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف جهودها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة النظافة العامة، والتصدي للتعديات ومخالفات البناء، ومتابعة المرافق الحيوية، إلى جانب دعم جهود الحملات الصحية وتيسير الإجراءات بالمراكز التكنولوجية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري والرقعة الزراعية

ففي مركز الفشن، تابعت الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ مدحت صلاح انتظام الخدمات المقدمة بمرافق مياه الشرب والري والكهرباء والصرف الصحي بقرى المركز، والعمل على إزالة التعديات في مهدها حفاظًا على المساحة الزراعية فضلًا عن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن الأعطال الطارئة حيث تم متابعة الإجراءات الفنية التي نفذتها شركة مياه الشرب، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية الفنت، لإصلاح عطل بخط مياه الشرب بالقرية، والذي تسبب في ضعف وانقطاع المياه ببعض المناطق، حيث تم إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه مرة أخرى. كما تمت متابعة أعمال تطعيم الأطفال ضد الحصبة، للفئة العمرية من 9 أشهر حتى 10 سنوات

وفي مركز ببا، تابع العميد أحمد علاء الدين -رئيس المدينة- أعمال حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية داخل المدارس والحضانات، بحضور الفريق الطبي بالإدارة الصحية ومدير الإدارة التعليمية كما تم متابعة استلام الأشجار وبدء أعمال زراعتها بالطريق الزراعي بداية من المدخل القبلي لمدينة ببا فيما شملت أعمال النظافة اليوم شوارع التحرير، ومدخل كوبري المحطة، والمنطقة أمام قصر الثقافة والنادي الرياضي، وشارع الشيخ يس وميدانه، وشارع المقدس يونان، وشارع كنيسة مار جرجس، وشوارع فانوس وأسعد وخلاف ووهبة، إلى جانب الشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات الثابتة. وأسفرت الجهود عن توريد أكثر من 55 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي.

وفي مركز إهناسيا، تابع الأستاذ أحمد توفيق، رئيس المركز، جهود الوحدة المحلية في التصدي للتعديات ومخالفات البناء، حيث تم فك شدة خشبية لدور أول علوي مخالف دون ترخيص، تحت إشراف جمال جمعة، نائب رئيس المدينة، كما تمت إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية براوة، على مساحة قيراط، تمثلت في إنشاء دور أرضي غير مكتمل من البلوك، تحت إشراف وائل سعد، رئيس الوحدة المحلية لقرية براوة.

كما نفذت الوحدة المحلية، بالتنسيق مع إدارة تموين إهناسيا، حملة للمرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بحضور الأستاذ محمود يحيى، مدير إدارة التموين، والأستاذ عباس كامل، رئيس مكتب حماية المستهلك، ومسؤول الأزمات بالوحدة المحلية. وأسفرت المتابعة عن التأكد من توافر المواد البترولية، بما يشمل السولار والبنزين بأنواعه، وصلاحية طفايات الحريق وجاهزيتها للعمل، إلى جانب توافر وسائل الإطفاء بالمياه
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وفي مركز ناصر، نفذت الوحدة المحلية، برئاسة الأستاذ شوقي هاشم، حملة مكبرة للنظافة شملت شارع الجيش، وشارع أبو بكر الصديق، ومناطق المنشية والشامية والسبخاية، وعزبة إبراهيم باشا، وشارع نهضة مصر، وطريق السقايا، وشارع عظيم الدولة، ومنطقة بحري البلد، حيث تم رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي كما نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة، أسفرت عن رفع 305 حالة إشغال

بني سويف الفشن ببا

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