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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكوسة يوميا؟

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:03 ص
فوائد الكوسة
فوائد الكوسة
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نهى هجرس
تعد الكوسة من الخضراوات المفيدة ، وتمد الجسم بالعديد من الفوائد، وتم استخدام الكوسة في الطب الشعبي لعلاج نزلات البرد والأوجاع والحالات الصحية المختلفة، كما أنه يحتوي على كميات صغيرة من الحديد والكالسيوم والزنك والعديد من فيتامينات ب الأخرى.

ووفقًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم ابرز فوائد الكوسة..

تحتوي الكوسة على العديد من مضادات الأكسدة التي قد توفر فوائد صحية مختلفة، قد يحتوي الكوسة الصفراء على مستويات أعلى قليلًا من المستويات الخضراء الفاتحة.

الكوسة غنية بالماء والألياف ، وهما مركبان يمكنهما تعزيز الهضم الصحي عن طريق تقليل خطر الإمساك وأعراض اضطرابات الأمعاء المختلفة.

علاوة على ذلك ، تساعد ألياف الكوسة على استقرار نسبة السكر في الدم ، وتمنع المستويات من الارتفاع بعد الوجبات، ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف من الفواكه والخضروات - بما في ذلك الكوسة - باستمرار بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

الكوسة غنية أيضًا بالبوتاسيوم ، مما قد يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية، يرتبط ضغط الدم الصحي بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .

الكوسة غنية بالمنغنيز واللوتين والزياكسانثين والفيتامينات A و C - العناصر الغذائية التي تساهم في الرؤية الصحية وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالعمر.

الكوسة غنية بالماء والألياف ولكنها منخفضة السعرات الحرارية ، وكلها قد تساعد في تقليل الجوع وتساعدك على الشعور بالشبع، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن بمرور الوقت.
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