ماذا يحدث للجسم عند تناول الكوسة يوميا؟

كما أنه يحتوي على كميات صغيرة من الحديد والكالسيوم والزنك والعديد من فيتامينات ب الأخرى.

تم استخدام الكوسة في الطب الشعبي لعلاج نزلات البرد والأوجاع والحالات الصحية المختلفة،

ووفقًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم ابرز فوائد الكوسة..

تحتوي الكوسة على العديد من مضادات الأكسدة التي قد توفر فوائد صحية مختلفة، قد يحتوي الكوسة الصفراء على مستويات أعلى قليلًا من المستويات الخضراء الفاتحة.



