تعرف على فوائد الكوسة للبشرة

تعد الكوسة من الخضروات المفيدة للبشرة لاحتوائها على الكولاجين الذى يساعد على نضارة البشره وتجميلها؛ لذا قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية؛ عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ ماسك الكوسة.





ماسك الكوسة والخيار لشد ونضارة البشره



المكونات:

1 حبة كوسه

1 حبة خيار





طريقة الاستعمال ماسك الكوسة:

تؤخذ نصف الخيارة ونصف حبة كوسه من غير ما نقشرهم نضعهم في الخلاط مع شوية ماء لكي تمتزجا جيدًا ثم يوضع الخليط على بشرة الوجه نصف ساعة، الماسك ده بيعمل على شد البشرة جدا ، يتم غسل الوجه بماء فاتر، ويجفف ثم يمسح بماء الورد.

