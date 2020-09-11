AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تعرف على فوائد الكوسة للبشرة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

تعد  الكوسة من الخضروات المفيدة للبشرة لاحتوائها على الكولاجين الذى يساعد على نضارة البشره وتجميلها؛ لذا قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية؛ عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ ماسك الكوسة. 


ماسك الكوسة والخيار لشد ونضارة البشره


المكونات:
1 حبة كوسه
1 حبة خيار


طريقة الاستعمال ماسك الكوسة:
تؤخذ نصف الخيارة ونصف حبة كوسه من غير ما نقشرهم  نضعهم في الخلاط مع شوية ماء لكي تمتزجا جيدًا ثم يوضع الخليط على بشرة الوجه نصف ساعة،  الماسك ده بيعمل على شد البشرة جدا ، يتم غسل الوجه بماء فاتر، ويجفف ثم يمسح بماء الورد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل ماسك التفاح لنضارة البشرة

تخلصي من مشاكل البشرة بماسك الشوفان السحري

ماسك الكوسة لنضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد

ترشيحاتنا

قبل ما تشتري اعرف مميزات وعيوب جراند شيروكي

عقار تريازافيرين يقضي على كوفيد 19 .. الصين تقر بفعالية الطب الروسي في علاج كورونا

محمد الباز يحل مكان تامر أمين بآخر النهار.. فيديو

هوت شورت.. درة بإطلالة مثيرة للجدل داخل البحر

رسالة قاسية من صلاح عبد الله لـ لاعبى الزمالك بعد التعادل مع سموحة

الهيئة الوطنية تعلن شروط الترشح لمجلس النواب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حفل عالمي ضخم .. كواليس تصنيع وإطلاق سيارة مازيراتي MC20 .. صور

بـ35 ألف جنيه.. عائلة تعيسة الحظ تقع ضحية عملية نصب بسبب كلب أليف

مريض يتخلص من حياته أثناء خضوعه للحجر الصحي خوفًا على عائلته من كورونا.. تفاصيل