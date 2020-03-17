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مرأة

تقوي المناعة وتحمي القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكوسة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:59 م
فوائد الكوسة
فوائد الكوسة
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نهى هجرس
تعد الكوسة من أهم الخضراوات التى تحتوي على الفيتامينات التى يحتاجها الجسم، ويجب أن يتناولها الأطفال بشكل مستمر لتقوية مناعتهم، والحفاظ على صحتهم.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" من فوائد للكوسة إليكِ أهمها

تعزز الهضم الصحي
الكوسة هي خضار موسمي ذات قيمة طبية عالية، وغنية بالألياف الغذائية التي تساعد على تخفيف جميع مشاكل الجهاز الهضمي مثل النفخة والإمساك وغازات المعدة، كما أنها تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.

تساهم في صحة القلب
الكوسة قليلة السعرات الحرارية وغنية بحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وجميعها مغذيات مهمة لصحة القلب، وتساعد الألياف الموجودة في الكوسة أيضًا على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية

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قد تمتلك تأثيرات مضادة للسرطان
تساعد كمية عالية من بيتا كاروتين وفيتامين "ج" في هذه الخضراوات على تقليل الضرر ضد الإجهاد التأكسدي في الجسم، وكثيرًا ما يكون مسئولًا عن إحداث سرطان مثل سرطان البروستاتا لدى الرجال. 

تقوي العظام والأسنان
اللوتين وزياكسانثين هما الكاروتينات الموجودة في الكوسة التي تساعد على تقوية العظام والأسنان وتمنع الأمراض المرتبطة بها، كما أنها غنية أيضًا بفيتامين ك والمغنيسيوم وحمض الفوليك الذي يساهم في نمو العظام.

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ماذا يحدث للجسم عند تناول الكوسة ؟

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