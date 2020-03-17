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مرأة

لا تؤثر على المناعة.. مطهرات فعالة في القضاء على فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:15 م
مطهرات فعالة في القضاء
مطهرات فعالة في القضاء على فيروس كورونا
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آية التيجي

أثبتت دراسة أجراها باحثون من وكالة حماية البيئة بالتعاون مع وكالة حماية البيئة الأمريكية، ان المنظفات التي تعتمد على الكلور بشكل أساسي، قد يمكنها محاربة فيروس كورونا المستجد بفاعلية كبير، وذلك لقدرتها الكبيرة على قتل الفيروسات، ولا يمكنها ان تؤثر على مناعة الجسم.

وأفاد الباحثون القائمون على الدراسة، بأن المنظفات التي تحتوي على الكلور هي و واحد من المطهرات القادرة على قتل فيروس كورونا، حيث المنظفات العادية والمتداولة لم يثبت نفس الفاعلية في قتل الفيروسات كالكلور، وبالاخص فيروس كورونا المستجد.

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وأعلن القائمون على الدراسة، إلى ان المطهرات الواجب استخدامها هي التي تحتوي على الكلور فقط في قتل الفيروسات وبالأخص فيروس كورونا المستجد، وعلى عكس ماهو شائع بالمنتجات التي اعتادوا استخدامها لتعقيم المنزل، وكما هو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات، يجب ان تحتوي على الكلور بنسبة لا تقل عن 20%.


أصدرت وكالة حماية البيئة قائمة بالمنتجات المطهرة المعتمدة للاستخدام ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19 على الأسطح والالعاب والمقابض، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على الكلور، والتي تكون مذكورة في التعريف الخاص بها في ذلك المنتجات المحددة لتنظيف المرحاض، ومنظفات الأحواض، وايضا بخاخات الأسطح المطرة، يمكنها ان تعمل على قتل الفيروس والتخلص منه.

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