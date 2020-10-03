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مرأة

ماسك الكوسة.. تعرف على فوائده للبشرة والصحة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:23 م
صدى البلد
رنا عصمت

تعد  الكوسة من الخضروات المفيدة للبشرة لاحتوائها على الكولاجين الذى يساعد على نضارة البشرة وتجميلها؛ وتحتوي الكوسة علي عناصر غذائية عديدة منها فيتامين أ و ب وج و هـ و الألياف الغذائية، وكذلك المعادن مثل الكالسيوم والمغنسيوم والفسفور والبوتاسيوم والمنجنيز والفولات والمزيد من البيتا كاروتين وهي أحد مضادات الأكسدة القوية.

لذا نشر الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ ماسك الكوسة لنضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد.

 

ماسك الكوسة والخيار لشد ونضارة البشرة:

 المكونات:

1 حبة كوسة
1 حبة خيار

 

طريقة الاستعمال:
تؤخذ نصف الخيارة ونصف حبة كوسا من غير ما نقشرهم  نضعهم في الخلاط مع شوية ماء لكي تمتزجا جيدًا ثم يوضع الخليط على بشرة الوجه نصف ساعة،  الماسك ده بيعمل على شد البشرة جدا ، يتم غسل الوجه بماء فاتر، ويجفف ثم يمسح بماء الورد.


ومن فوائد الكوسة:

تحميك من الإصابة بمرض النقرس.
-تقلل من ارتفاع ضغط الدم.
-مفيدة لمرضى السكر.
- مفيدة لصحة القلب.
- تعمل على إنقاص الوزن.
-تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.
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