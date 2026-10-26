ضبط 3 أطنان من هياكل وجلود الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالخصوص

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالقليوبية، حملة رقابية مسائية على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بنطاق مدينتي الخانكة والخصوص، وذلك في إطار جهود الرقابة على الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملة بتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبدعم وتعليمات الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية.

وأسفرت عن ضبط 3 أطنان من هياكل وجلود الدواجن التي جرى تجميعها، حيث تبين بالفحص الظاهري عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.

وتشكلت الحملة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وعضوية الدكتور أيمن هشام، رئيس قسم التفتيش، وبمشاركة ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالقليوبية، الدكتورة نورهان أحمد، والدكتور أيهم محمد.

وتأتي هذه الحملات في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول المنتجات الغذائية، والتصدي لمحاولات تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.