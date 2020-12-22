بخطوات سهلة.. طريقة عمل حلوى الكريسماس

أيام قليلة ويبدأ موسم الاحتفال بالعام الجديد، و مع اقتراب الاحتفال بالكريسماس تفضل العديد من الأمهات تقديم الحلوى لأطفالهن بأشكال مميزة ومختلفة، والاحتفال بأجواء عائلية مع وضع الزينة والألوان المبهجة والمحببة للأطفال.

مقادير حلوى الكريسماس

1 وربع كوب زبدة

ثلاثة أرباع كوب سكر

ملح

بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

3 ونصف أكواب دقيق









للتغليف

ثلث كوب سبرنكلز أحمر وأبيض وأخضر









طريقة تحضير حلوى الكريسماس

* يضرب السكر والزبدة والملح بالمضرب الكهربي.





* تضاف البيضة والفانيليا، ثم الدقيق، مع التقليب حتى الحصول على عجينة.





* تشكل أسطوانة بنفس حجم الفيديو.





* تقلب جيدًا مثل الفيديو في خليط السبرنكلز الأحمر والأخضر والأبيض (بنسب متساوية).





* تلف بورق نايلون وتوضع في الفريزر لمدة ساعتين على الأقل، لترتاح وتتماسك.







* تقطع مثل الفيديو بنفس الحجم والسمك وترص في صينية على ورق زبدة.





* توضع في الفرن حتى تمام النضج (لونها يكون بعد النضج فاتح مش غامق )



