بخطوات سهلة.. طريقة عمل حلوى الكريسماس

أيام قليلة ويبدأ موسم الاحتفال بالعام الجديد، ومع اقتراب الاحتفال بالكريسماس تفضل العديد من الأمهات تقديم الحلوى لأطفالهن بأشكال مميزة ومختلفة، والاحتفال بأجواء عائلية مع وضع الزينة والألوان المبهجة والمحببة للأطفال.
ونقدم لكِ طريقة عمل حلوى الكريسماس بطريقة بسيطة:
مقادير حلوى الكريسماس
1 وربع كوب زبدة
ثلاثة أرباع كوب سكر
ملح
بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
3 ونصف أكواب دقيق
للتغليف
ثلث كوب سبرنكلز أحمر وأبيض وأخضر
طريقة تحضير حلوى الكريسماس
* يضرب السكر والزبدة والملح بالمضرب الكهربي.
* تضاف البيضة والفانيليا، ثم الدقيق، مع التقليب حتى الحصول على عجينة.
* تشكل أسطوانة بنفس حجم الفيديو.
* تقلب جيدًا مثل الفيديو في خليط السبرنكلز الأحمر والأخضر والأبيض (بنسب متساوية).
* تلف بورق نايلون وتوضع في الفريزر لمدة ساعتين على الأقل، لترتاح وتتماسك.
* تقطع مثل الفيديو بنفس الحجم والسمك وترص في صينية على ورق زبدة.
* توضع في الفرن حتى تمام النضج (لونها يكون بعد النضج فاتح مش غامق )
* تترك لتبرد قبل نقلها من الصينية.
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