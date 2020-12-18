طريقة عمل البطاطا بالمكسرات بخطوات سهلة

يفضل العديد من الأشخاص تناول البطاطا المشوية فهي تساعد على التدفئة في فصل الشتاء بشكل كبير، وتفيد الجسد بالعديد من المغذيات والفوائد الصحية، ونقدم لكم طريقة عمل البطاطا بالمكسرات.





مقادير البطاطا بالمكسرات

لبن

بطاطا

سكر

فانيلا

قرفة

جنزبيل

ماء

مكسرات









طريقة التحضير:

- اهرسي البطاطا جيدًا.

- اخلطي اللبن بالماء، وقلبي بهم السكر جيدًا.

- اضيفي القرفة، الزنجبيل، والفانيلا للمكسرات المجروشة.

- اسكبي اللبن المُحلى فوق البطاطا المهروسة، وقلبي معهم المكسرات.

- زيني الوجه ببعض حبات المكسرات، وادخلي القالب الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة حتى يحمر الوجه.





- المعلومات الغذائية:

- 225 جرام بطاطا: 80 كالوري.

- ملعقة اللبن البودرة: 25 كالوري.

- ملعقة القرفة الصغيرة: 5 كالوري.

- ملعقة جوز الهند: 28 كالوري.

- 18 حبة لوز: 190 كالوري.