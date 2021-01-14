برلماني يتبرع بـ 11 جهازا طبيا لمستشفى المراغة في سوهاج

تبرع عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج ، بأجهزة طبية ومستلزمات وعلاج لمستشفى المراغة المركزي إضافة إلى تأهيل غرف عزل مرضى كورونا كما تم توفير أجهزة خاصة لقسم العلاج الطبيعي في المستشفى.





وجاء أبرز الاجهزة والمستلزمات التي تم توفيرها للمستشفى، جهازين تنبيه كهربائي ياباني، جهازين موجات فوق صوتية، 4 أجهزة أشعة تحت الحمراء كامل وجهاز رسم قلب 3 مخرج امريكي الصنع وجهازين قياس السكر بالدم، و7 منظمات اسطونات أكسجين بالفلوميتر لمنظم للغاز و10 منظمات أكسجين كبيرة و5 منظمات أكسجين صغيرة اضافة الي كمامات وادوية فيروس كورونا ومطهرات ومعقمات بكميات كبرى، وتم تسليم جميع الاجهزة والمستلزمات الطبية الى الدكتورة رجاء حسين وكيلة وزارة الصحة في سوهاج داخل مستشفي المراغة المركزي بحضور حسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة.





وأكد النائب أنه يدرس كافة مشكلات واحتياجات مختلف القطاعات في مركز المراغة ويعمل علي حلها في أكثر من سياق، لذلك بمجرد تقدم المستشفي باحتياجاتها من الأجهزة الطبية المذكورة والعلاج والمستلزمات قام بتوفيرها على الفور للمستشفى لخدمة أهالي مركز المراغة.





كما أشار إلى أن القطاع الصحي في مركز المراغة يُعد من أولوياته في التطوير خلال المرحلة القادمة لانه من أكثر القطاعات التي يحتاج خدماتها المواطنين ولها اهمية خاصة، لذلك كانت جميع مكاتب خدمة المواطنين وفريق العمل لديه مفتوحة امام أي مشكلات في ذلك الشأن، كما أوضح انه سيلتقي بوزيرة الصحة قريبا لمناقشتها في تطوير عدد من الوحدات الصحية في المركز إضافة إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.





اقرأ ايضًا..







