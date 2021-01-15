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سيارات

كيف تحافظ على الفرامل إذا ركنت سيارتك مدة طويلة؟

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:10 م
فرامل السيارة
فرامل السيارة
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أماني نوار
تتعرض العديد من السيارات، للوقوف لفترات طويلة مما أثر بالسلب على أقراص الفرامل وتعرضها للصدأ ، وهو يتسبب في إعاقة عملها ، ويقلل من كفاءتها.

وأكد الخبراء أن السبب في ذلك هو تيل الفرامل وعدم عمله وإحكامة على إسطوانة الفرامل ، وهذا يعرض الفرامل إلى خطر كبير خاصة في حالة الطوارئ ، كما ان طبقة الصدأ تزول إذا تم الضغط على دواسة الفرامل برفق أثناء السير ، وفقا لموقع موتور 1.

كما ينصح خبراء السيارات حاليا أنه في حالة توقف السيارة لفترات طويلة مدة تصل من 3 إلى 6 اشهر أو أكثر يجب تغيير زيت المحرك قبل وقوف السيارة ، ولكن في حالة توقف السيارة لفترة أقل من 30 يوم يجب الكشف عن مستوى الزيت ، ودرجة لزوجته ، ولكن في حال وقوف السيارة مدة تزيد لفترة أقل من 30 يوم فيمكن فقط الكشف عن مستوى الزيت.

وأكد خبراء السيارات أنه من ضمن أسباب تلف السيارة هي القيادة برعونة ، لأنها تعمل على تلف الأجزاء الميكانيكية للفرامل من أهم أسباب تلف خصوصا القيادة بسرعة في المنحنيات،  وهذا يؤدي إلى تآكل التيل بسرعة وسرعة الضغط علي الفرامل يودي إلى اعوجاج الطنابير.


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