كيف تحافظ على الفرامل إذا ركنت سيارتك مدة طويلة؟

تتعرض العديد من السيارات، للوقوف لفترات طويلة مما أثر بالسلب على أقراص الفرامل وتعرضها للصدأ ، وهو يتسبب في إعاقة عملها ، ويقلل من كفاءتها.
وأكد الخبراء أن السبب في ذلك هو تيل الفرامل وعدم عمله وإحكامة على إسطوانة الفرامل ، وهذا يعرض الفرامل إلى خطر كبير خاصة في حالة الطوارئ ، كما ان طبقة الصدأ تزول إذا تم الضغط على دواسة الفرامل برفق أثناء السير ، وفقا لموقع موتور 1.
كما ينصح خبراء السيارات حاليا أنه في حالة توقف السيارة لفترات طويلة مدة تصل من 3 إلى 6 اشهر أو أكثر يجب تغيير زيت المحرك قبل وقوف السيارة ، ولكن في حالة توقف السيارة لفترة أقل من 30 يوم يجب الكشف عن مستوى الزيت ، ودرجة لزوجته ، ولكن في حال وقوف السيارة مدة تزيد لفترة أقل من 30 يوم فيمكن فقط الكشف عن مستوى الزيت.
وأكد خبراء السيارات أنه من ضمن أسباب تلف السيارة هي القيادة برعونة ، لأنها تعمل على تلف الأجزاء الميكانيكية للفرامل من أهم أسباب تلف خصوصا القيادة بسرعة في المنحنيات، وهذا يؤدي إلى تآكل التيل بسرعة وسرعة الضغط علي الفرامل يودي إلى اعوجاج الطنابير.
وأكد الخبراء أن السبب في ذلك هو تيل الفرامل وعدم عمله وإحكامة على إسطوانة الفرامل ، وهذا يعرض الفرامل إلى خطر كبير خاصة في حالة الطوارئ ، كما ان طبقة الصدأ تزول إذا تم الضغط على دواسة الفرامل برفق أثناء السير ، وفقا لموقع موتور 1.
كما ينصح خبراء السيارات حاليا أنه في حالة توقف السيارة لفترات طويلة مدة تصل من 3 إلى 6 اشهر أو أكثر يجب تغيير زيت المحرك قبل وقوف السيارة ، ولكن في حالة توقف السيارة لفترة أقل من 30 يوم يجب الكشف عن مستوى الزيت ، ودرجة لزوجته ، ولكن في حال وقوف السيارة مدة تزيد لفترة أقل من 30 يوم فيمكن فقط الكشف عن مستوى الزيت.
وأكد خبراء السيارات أنه من ضمن أسباب تلف السيارة هي القيادة برعونة ، لأنها تعمل على تلف الأجزاء الميكانيكية للفرامل من أهم أسباب تلف خصوصا القيادة بسرعة في المنحنيات، وهذا يؤدي إلى تآكل التيل بسرعة وسرعة الضغط علي الفرامل يودي إلى اعوجاج الطنابير.