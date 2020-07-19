أسباب تصفير فرامل السيارة وكيفية علاجه

تصفير الفرامل عند الضغط عليها يعتبر من أكثر الأمور المزعجة التي قد تواجه السائقين ويزداد هذا الصوت عند هبوط السيارة المنحدرات وأثناء الضغط المتكرر على دواسة المكابح، ويرجع الخبراء سبب صدور صوت الصفير إلى وجود مشكلة في أحد أجزاء المكابح، سواء كانت أقراص الفرامل أو البطانة (الفحمات) أو سلندر المكابح.









أسباب تصفير الفرامل وكيفية علاجه :





1- صفير حاد مع ارتجاج مقود القيادة









هذه الحالة تدل على تآكل بطانة الفرامل تمامًا، ويصدر الصفير الحاد نتيجة احتكاك حديد الفرامل مع اسطوانة الفرامل، ويجب في هذه الحال تغيير بطانة الفرامل، وخرط قرص الفرامل إذا وجد أنه قد تأثر بهذه المشكلة.





2- صفير بسيط









يصدر هذا الصفير عند بداية تآكل وتلف بطانة الفرامل، ولعلاج هذه المشكلة قامت بعض الشركات بوضع قطعة نحاسية في قماش الفرامل، موصلة بلمبة في طبلون السيارة تضئ عند اقتراب نفاد هذه القطعة، ويفضل تغيير بطانة الفرامل.





3- صفير صادر من سلندر الفرامل



