AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسباب تصفير فرامل السيارة وكيفية علاجه

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:50 ص
أسباب تصفير فرامل
أسباب تصفير فرامل السيارة وكيفية علاجه
Advertisements
اشرف عطية
تصفير الفرامل عند الضغط عليها يعتبر من أكثر الأمور المزعجة التي قد تواجه السائقين ويزداد هذا الصوت عند هبوط السيارة المنحدرات وأثناء الضغط المتكرر على دواسة المكابح، ويرجع الخبراء سبب صدور صوت الصفير إلى وجود مشكلة في أحد أجزاء المكابح، سواء كانت أقراص الفرامل أو البطانة (الفحمات) أو سلندر المكابح.


أسباب تصفير الفرامل وكيفية علاجه :

1- صفير حاد مع ارتجاج مقود القيادة


هذه الحالة تدل على تآكل بطانة الفرامل تمامًا، ويصدر الصفير الحاد نتيجة احتكاك حديد الفرامل مع اسطوانة الفرامل، ويجب في هذه الحال تغيير بطانة الفرامل، وخرط قرص الفرامل إذا وجد أنه قد تأثر بهذه المشكلة.

2- صفير بسيط


يصدر هذا الصفير عند بداية تآكل وتلف بطانة الفرامل، ولعلاج هذه المشكلة قامت بعض الشركات بوضع قطعة نحاسية في قماش الفرامل، موصلة بلمبة في طبلون السيارة تضئ عند اقتراب نفاد هذه القطعة، ويفضل تغيير بطانة الفرامل.

3- صفير صادر من سلندر الفرامل

عند استخدام المكابح في إيقاف السيارة، يقوم السلندر بالضغط على بطانة الفرامل فتسد الأسطوانة، وهنا يتم تحويل الطاقة الحركية إلى حرارية عن طريق الاحتكاك فتتوقف السيارة، لكن مع كثرة الضغط على المكابح يتأثر السلندر أو المكبس بالحرارة، في هذه الحالة يجب فحص السلندر وتزييته من الداخل أو تغييره، كما يفضل تشحيم مسامير الفرامل أيضًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب ضعف الفرامل في السيارة

لأصحاب السيارات.. أهمية جوان وش السلندر وأعراض تلفه

تضر بالسيارة.. أسباب خروج دخان أبيض من فتحة زيت المحرك

كيف تطيل عمر فرامل السيارة ؟

طرق سهلة لكشف أعطال الفرامل بنفسك

أصوات تصدر من السيارة تجاهلها يتلف المحرك

ترشيحاتنا

3 طرق تخلصك من غازات البطن

انحسار مفاجئ للنيلين.. خروج محطات مياه عن الخدمة في السودان

نزار السيسي : ما حدث لـ صدام حسين سيفعل في أردوغان .. فيديو

بنظام الذهاب والإياب.. تفاصيل جديدة بشأن مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

إسماعيل يوسف: حالتي النفسية تدهورت بسبب وفاة محمد عبد الوهاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحي وفعال.. نوع من الفاكهة يعالج الإسهال والإمساك

في 10 دقائق .. طريقة عمل البيض الأمريكي

بالأسود المنقط .. أصالة تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة