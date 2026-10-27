القصة الكاملة لطالب أنهى حياة زميله بطعنات غادرة بالسنطة.. وقرار النيابة

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز السنطة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة طالب علي يد زميله حال خروجهما من أبواب المدرسة بطعنات بواسطة أداة حادة بسبب وصلة هذار خلافهما بينهما .

قرار عاجل من النيابة

كما وجهت النيابة العامة بأخذ أقوال أسرة الطالب الضحية واخذ أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

كما وجهت النيابة العامة بحبس الطالب المتهم بإنهاء حياة زميله 4 أيام علي ذمه التحقيقات لخلافات دراسية.

استغاثة أسرة الطالب

في المقابل ناشدت أسرة الشاب الضحية كافة جهات التحقيق بسرعه القصاص الناجز قانونيا من المتهم بانهاء حياته ذويهم .

وكان ضباط مباحث الجنائية بالغربية نجحوا في ضبط طالب انهي حياة زميله بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة بمركز السنطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة طالب بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة علي يد زميله.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، يرافقها سيارة إسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع طالب يُدعى «جبر»، مقيم بقرية بقلولة، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات نافذة، على يد طالب بالصف الثالث الإعدادي، عقب وصلة مزاح بينهما.

نقل الطالب الضحية

كما دفعت بالسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى، بمستشفى طنطا الجامعي فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.