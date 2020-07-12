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سيارات

الفرق بين تيل الفرامل الأصلي والمضروب

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يعتبر تيل الفرامل من أهم عوامل الامانة والسلام بالسيارة وسنجد أن الكثير من قائدي السيارات يقعون في فخ شراء تيل الفرامل الغير الأصلي أو كما يطلق عليه "المضروب". 

وأكد الخبراء في مجال السيارات  أن الفرق بين تيل الفرامل الأصلي والغير الأصلي يتكون الأصلي من خامة تسمي " اسباستوس " ونحاس وعند استهلاك  التيل الأصلي لايؤرثر ذلك على الطنابير والسبب أنه ينفذ أسرع من التيل غير الأصلي بسلل الاستهلاك .

كما أن تيل الفرامل الأصلي كفاءته كبيرة في درجات الحرارة القوية كما يستطيع أن يوقف السيارة في وقت محدد وسريع ولكن التيل الغير أصلي يتكون من عجينة حديد تؤدي إلى تأكل الطنابير وتلفها كما أن استجابته للفرامل تكون بعد فترة مما يعطي أمان السيارة. 

وبالنسبة للعمر الافتراضي أنه لا يوجد وقت لتغيير التيل، حيث يختلف من سيارة إلى اخرى ومن الأوتوماتيك إلى المانيوال حيث ان السيارات الأوتوماتيك تستهلك تيل فرامل بشكل أسرع كما أن عمر التيل يعتمد على الاماكن التي تسير فيها السيارة.

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