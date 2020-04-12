احذر .. تيل الفرامل المقلد قد ينهي حياتك



نحتاج جميعا لتغيير تيل فرامل السيارة بشكل دوري لكي نحافظ على السيارة وأجزاء الفرامل والطنابير من التلف، ونقوم بالفعل بشراء التيل وقطع الغيار من محلات بيع قطع غيار السيارات المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولكن في بعض الأحيان قد نحصل على تيل فرامل مقلد وهو أمر مزعج بالنسبة للبعض .. في هذا السياق سنطرح عليكم الأضرار التي يتسبب بها تيل الفرامل المقلد.





أضرار تيل الفرامل المقلد على سيارتك:







1- يؤدي إلى تآكل الطنابير الفرامل للاحتواء على نسبة عالية من الرصاص.

2- عمرة قصير جدا يمثل ربع العمر الافتراضي للتيل الأصلي.



3- لا يقوم بوظيفته الأساسية على أكمل وجه في توقيف السيارة.



4- يتسبب في حوادث السير لعدم استجابة الفرامل للضغط.



5- يزيد من درجة حرارة الفرامل بشكل كبير.



6- يؤدي لانفجار الإطارات نتيجة درجة الحرارة العالية التي تنتج منه.

