الكيك من الأكلات المميزة والمفضلة للكثير، وخاصة الأطفال كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم.





وإليكم طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل للشيف غادة جميل





مقادير كيكة البرتقال بعين الجمل

2 كوب دقيق أبيض منخول

1 كوب عصير برتقال

1 كوب سكر أبيض

4 بيض

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

نصف كوب زيت ذرة أو 3 ملاعق زبدة

1 كوب عين جمل مجروش

1 ملعقة كبيرة بشر برتقال

1 ملعقة صغيرة فانيلا

ملح





للوجه

عصير برتقال

سكر بودرة

بشر برتقال

عين جمل





طريقة تحضير كيكة البرتقال بعين الجمل

* يخفق البيض مع السكر والفانيليا ثم يضاف الزيت وعصير البرتقال.





* تخلط المقادير الجافة ثم يضاف تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق.





* يضاف عين الجمل ويخلط مع خليط الكيك يدويًا.





* تدهن صينية الكيك بالزبدة ثم يضاف خليط الكيك.





* تسوى بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة من 35 ل 40 دقيقة.





* يذاب السكر البودرة مع عصير البرتقال على النار ثم يضاف بشر البرتقال ثم تضاف عين الجمل على البارد.





* يقدم الكيك وفوقه الصوص بالهنا.











