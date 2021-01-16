فيديو جراف | بايدن يعين ديفيد كوهين لمنصب نائب مدير المخابرات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ترشيحه ديفيد كوهين لمنصب نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، وهو المنصب الذي شغله كوهين من قبل في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، يُعد كوهين خبيرًا في الأمن القومي والتمويل والقانون، وهو شريك بشركة "ويلمر هيل" القانونية، حيث يقدم استشارات لعملاء بينهم شركات أجنبية حول لوائح الأمن القومي والأمن السيبراني والعقوبات الدولية المعمول بها في الولايات المتحدة.
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