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فيديو جراف

فيديو جراف | بايدن يعين ديفيد كوهين لمنصب نائب مدير المخابرات

السبت 16/يناير/2021 - 09:00 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ترشيحه ديفيد كوهين لمنصب نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، وهو المنصب الذي شغله كوهين من قبل في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، يُعد كوهين خبيرًا في الأمن القومي والتمويل والقانون، وهو شريك بشركة "ويلمر هيل" القانونية، حيث يقدم استشارات لعملاء بينهم شركات أجنبية حول لوائح الأمن القومي والأمن السيبراني والعقوبات الدولية المعمول بها في الولايات المتحدة.

ولمزيد من التفاصيل حول بايدن يعين ديفيد كوهين لمنصب نائب مدير المخابرات شاهد الفيديو جراف التالى:
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