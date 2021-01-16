فيديو جراف | بايدن يعين ديفيد كوهين لمنصب نائب مدير المخابرات

شبهات وعلامات استفهام.. لماذا لم يحسم بايدن اختياره لشاغلي منصب وزير الدفاع ومدير الـ CIA؟.. المرأة الحديدية للبنتاجون الأوفر حظًا.. ومُدافع عن التعذيب بين المرشحين لإدارة وكالة المخابرات