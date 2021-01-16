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أخبار العالم

الأرصاد الكويتية: طقس اليوم معتدل نهارًا.. مائل للبرودة ليلًا

السبت 16/يناير/2021 - 09:08 ص
الكويت
الكويت
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أمينة الدسوقى
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن طقس اليوم السبت، سيكون معتدلًا، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق. 

وأوضحت الأرصاد الجوية الكويتية، أنه فمن المتوقع أن يكون الجو ليلا مائلًا للبرودة وغائم جزئيًا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانًا، وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق، وفقا لما نشرته صحيفة القبس.

وقالت إدارة الأرصاد، إن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 22 درجة، وتنخفض إلى 13 درجة ليلًا.

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