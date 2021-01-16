بدون بوتشيتينو.. باريس سان جيرمان يبحث عن صدارة الدوري الفرنسي أمام أنجيه

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نظيره أنجيه، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب ريموند كوبا، ضمن منافسات الجولة ال20، من مسابقة الدوري الفرنسي.





ويسعى فريق باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري الفرنسي مؤقتا من أولمبيك ليون.





ويفقد فريق باريس سان جيرمان لخدمات مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في مباراة اليوم، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، أمس الجمعة.





ومن المقرر أن يقود باريس سان جيرمان فنيا في مباراة اليوم، كلا من خيسوس بيريز وميجيل دا خيسوس، حسبما أعلن النادي الباريسي.





في المقابل يطمح أنجيه في تحقيق نتيجة إيجابية أمام باريس سان جيرمان، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.





ويحتل باريس سان جيرمان وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة، خلف أولمبيك ليون المتصدر ب 40 نقطة، بينما يتواجد أنجيه في المركز السابع ب 30 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الفرنسي مارسيليا مع نيم أولمبيك في تمام السادسة مساء.





يذكر أن مباريات الدوري الفرنسي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.