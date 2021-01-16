وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ طريق داعم للفيوم.. وجار الانتهاء من تنفيذ طريقى الدائرى الأوسطى والجنوبى بمدينة 6 أكتوبر



جاء ذلك خلال استعراض الوزير، تقريرًا عن أهم مشروعات مدينة 6 أكتوبر خلال العام المنقضى 2020، والذي شمل تنفيذ العديد من مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية والمشروعات السكنية والخدمية المختلفة بالمدينة.





وأضاف المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ عدة أعمال صناعية بمحاور الطرق، والتى تشمل تنفيذ كوبرى 10، دوران خلفى حر للقادم من أكتوبر إلى ميدان الرماية، وكوبرى 11 ، دوران خلفى حر للقادم من الفيوم إلى مدينة 6 أكتوبر، وكوبرى 13 ، تقاطع الدائرى الجنوبى للمدينة مع الدائرى الأوسطى، وكوبرى 14 ، تعدية مزلقان السكة الحديد بكوبرى علوى، وكوبرى 16 ، تعدية مزلقان لربط منطقة الإسكان الاجتماعي، وكوبرى 3 ، دوارن خلفى حر للقادم من طريق الجيزة / الفيوم والمتجه إلى ذات الطريق، وكوبرى 6 ، دوران فردى للخلف للقادم من طريق دهشور الشمالى والمتجه إلى طريق الفيوم.





وجارٍ الانتهاء من تنفيذ كوبرى المحورين المركزى والموازى بطول 1320 مترًا بنسبة إنجاز 98%، وكوبرى جمال عبدالناصر بطول 1200 متر، بنسبة إنجاز98%، وكوبرى البوليفارد بطول 1040 مترًا، بنسبة إنجاز 98%، وكوبرى2 ، على مستويين عند تقاطع الواحات مع الدائرى الأوسطي وربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية بنسبة إنجاز 94%، وكوبرى 18 دوران علوى بالإضافة إلى ربط منطقة الإسكان الاجتماعي بطريق الواحات بنسبة إنجاز 99%، وجارٍ تنفيذ تقاطع رقم 8 (نفق +كوبرى) لحل الأزمة المرورية عند تقاطع الطريق الدائرى بنسبة 30%.







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وأضاف المهندس شريف الشربينى، أنه جارٍ تنفيذ 6720 وحدة سكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع JANNA للإسكان الفاخر بنسبة إجمالية 76%، ويحتوى على عدد حمامى سباحة ومجموعة من البرجولات ومقاعد grc ، بجانب الحضانات و4 أسواق تجارية، مشيرًا إلى أنه تم تسليم أول دفعة من وحدات المشروع فى شهر يناير من العام المنقضي 2020، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مركز شباب خدمات جنوب الأحياء السكنية بمساحة حوالى 4,8 فدان بقيمة إجماليه 11 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 98%، وقسم شرطة جنوب الأحياء، لتوفير الخدمات الشرطية لأهالي المنطقة المحيطة.



ونوه رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 أسواق تجارية بمنطقة التوسعات الشمالية، حيث يشتمل كل سوق على 8 محال بمساحات مختلفة لتلبية احتياجات المواطنين، وجارٍ طرحها للبيع بالمزاد العلنى، مضيفًا أنه جارٍ تنفيذ الخزان الأوسط والاجتماعى وخطوط المياه أقطار ( 1500-1200- 800 مم) بأطوال تتراوح من 7 : 17كم، بهدف تدعيم مدينتى حدائق أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة بالمياه لتلبية الاحتياجات المستقبلية.



ولفت رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 48 كاميرا كمرحلة أولى من إجمالي 150 كاميرا ما بين ثابتة ومتحركة، ضمن منظومة المراقبة بالكاميرات لإحكام السيطرة على كافة الميادين بالمدينة، بجانب الاستعدادات التى اتخذها جهاز المدينة لموسم الشتاء الحالى والتى شملت (الاصطفاف لكافة معدات وسيارات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للاطمئنان على جاهزيتها - رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء - جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها بكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بالمدينة - تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي،والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار - إجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار – تشكيل فرق عمل لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط - توفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل - توفير عدد من الطلمبات للدفع بها إلى المناطق الساخنة).



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ رفع كفاءة محور الكفراوي بنسبة تنفيذ 85%، والذى يربط بين ميدان الحصري وميدان (شيل أوت)، مرورًا بالأحياء السكنية من الأول إلى السادس، وطريق جمال عبدالناصر بطول 14كم، ويتكون من اتجاهين بعرض 12م، ويربط بين طريق العبور وحتى نهاية المنطقة الصناعية، وتم ربطه أيضا بالطريق الدائري الأوسطي، وتنفيذ المحور المركزي بنسبة 90%، وهو من أهم المحاور الرئيسية بالمدينة، ويربط بين محور 26 يوليو والمنطقة الصناعية، مرورًا بمنطقة الخدمات المركزية بالمدينة، والأحياء من الأول إلى السادس، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ الموقف الإقليمى بأعلى النظم الحديثة فى التصميم والتشغيل، للقضاء على المواقف العشوائية وربط المدينة بمحافظات الوجهين القبلي والبحري، كما يهدف المشروع إلى تخفيف الضغط المرورى على المحاور الرئيسية بالمدينة.

أكد الدكتور عاصم الجزار،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أن مدينة 6 أكتوبر شهدت طفرة فى تنفيذ وتطوير العديد من الطرق والمحاور الرئيسية بها ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية للدولة، والتى تُعد شرايين تنمية وتسهم فى جذب الاستثمار، ورفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة المساحة المعمورة بمصر، لاستيعاب الزيادة السكانية، وخلق العديد من فرص العمل، بجانب رفع القيمة البيعية للأراضى على جانبى الطرق،لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ طريق داعم لطريق الفيـوم بطول 11 كيــلو مترًا، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ الطريق الدائرى الأوسطى، بنسبة إنجاز 97 %، بطول حوالى 26,600 كم، والطريق الدائرى الجنوبى بنسبة إنجاز 95% بطول 22 كم، ورفع كفاءة طريق الواحات بنسبة تنفيذ بلغت 67% بطول 30 كم.