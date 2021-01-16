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حوادث

خانت الأمانة.. خادمة تسرق مجوهرات من شقة مخدومها بمصر الجديدة

السبت 16/يناير/2021 - 03:43 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على خادمة سرقت مجوهرات من شقة مخدومها مصر الجديدة بأسلوب "المغافلة".

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة ـ دائرة القسم مفادها قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطها وتبين أنها خادمة ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن (كوليه، 4 فردات حلق)، سلسلة فضية بها 2 دلاية مجهولي المصدر.

بمناقشتها عن مصدر المضبوطات بحوزتها، اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها ربة منزل ومقيمة دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب "المغافلة" ـ إبان عملها كخادمة طرف المجني عليها، باستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات واتهمتها بالسرقة، تحرر عن ذلك  المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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