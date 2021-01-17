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محافظات

محافظة الإسكندرية: فرص لسقوط الأمطار طوال اليوم.. وعلى المواطنين الحذر

الأحد 17/يناير/2021 - 01:07 ص
سقوط الأمطار
سقوط الأمطار
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أحمد بسيوني
أعلنت محافظة الإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد، بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 

وأشارت المحافظة في بيان، إلى وجود فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة، ولكن من بعد الظهر قد تغزر قليلا خاصة علي الساحل، وتبقي فرص الأمطار قائمة طوال اليوم علي فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتي دخول الليل.

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وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏ وإتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وفي سياق منفصل، عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء، للوقوف علي الخدمات المقدمة وحملات الإنضباط بنطاق الأحياء، وعلى رأسها تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، وكذا متابعة ملفات النظافة والإضاءة وإزالة الإشغالات. 

وخلال الإجتماع، وجه المحافظ الشكر إلي رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية علي الجهد المبذول في تطبيق الإجراءات الإحترازية. 
وأكد علي بذل المزيد من العمل والاستمرار علي هذا النهج في الإجراءات بكل حزم، مشددا أن تطبيق القانون في تنفيذ الإجراءات الإحترازية فوق الجميع ولا وجود لأي استثناءات. 

وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء بأنه لن نسمح بأي تقصير في حق المواطن. وكلف بإتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه أي موظف مقصر في مهام عمله أو يستغل منصبه بشكل سيء. محذرا أنه لا مجال للفساد أو التقاعص بيننا وسيتم مكافحة ذلك بكافة الطرق. 

وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء بأن كل منهم مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به، مكلفهم بالمتابعة الميدانية وعمل جولات مفاجئة للوقوف علي الخدمات والملفات، وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة.

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