الجثة متحللة بالكامل.. نيابة العامرية تطلب سرعة تحريات المباحث حول العثور على جثمان طبيب داخل فيلته

طلبت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة تحريات المباحث حول حادثة العثور علي جثة طبيب اسنان، متحللة بالكامل داخل فيلته، غرب المدينة.





كما قررت استجواب زوجته وابنته عن معلوماتهما بشأن الواقعة، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وإعداد التقرير والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من تشريحها.





وتعود الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بالعثور على جثة عبد الله.ع.ا.ح، 64 سنة، طبيب اسنان، متوفي وفي حالة تحلل كامل داخل فلّته بدائرة القسم.





وعلى الفور، هرع رجال المباحث الى مكان الواقعة، وتم تشكيل فريق من المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة.

وعقب إجراء التحريات، تبين أن طبيب الأسنان قرر العزلة والعيش داخل فيلته منذ 10 سنوات ماضية، بصحبه زوجتة 55 سنة، تعمل طبيبة، وابنتهما 20 سنة، طالبة، وقطع التواصل مع الجميع.





ويوم اكتشاف الواقعة، حضرت شقيقة الزوجة ن.ح.ح.ح، لزيارة شقيقتها في الفيلا محل سكنها، وكانت زيارة طارئة، فوجدت الجثة في تحلل كامل، أعلى مرتبة في صالة الفيلا ويرتدي كامل ملابسه.





وتم إبلاغ الشرطة والتي حضرت الي الفيلا وتم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.









أقراأيضا:







