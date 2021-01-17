تعرف على حقيقة توقف حركة القطارات بالعامرية.. شاهد

كشف حي العامرية عن وقوع اصطدام لسيارة نقل بالحاجز الحديدي الذى يقوم بغلق الطريق المؤدي للسكة الحديد بالحرابي- عبد القادر وقيام السيارات بعبور خط السكة الحديد.









وقال الحي في بيان صباح اليوم، الأحد، إنه بناءً على البلاغ الوارد للحي، توجه على الفور اللواء حسام الشيخ، رئيس الحي، لموقع الحادث وتم التأكد من سقوط الحاجز وإيقاف حركة القطارات لمدة خمس دقائق حتى تم رفع الحاجز وفتح السكة الحديد لمرور القطارات مرة أخرى.









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في سياق منفصل، أعلنت محافظة الإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.











وأشارت المحافظة في بيان، إلى وجود فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، ولكن من بعد الظهر قد تغزر قليلا خاصة على الساحل، وتبقى فرص الأمطار قائمة طوال اليوم على فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتي دخول الليل.









وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏ واتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.









في سياق منفصل، عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، الأحد، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء، للوقوف علي الخدمات المقدمة وحملات الانضباط بنطاق الأحياء، وعلى رأسها تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، وكذا متابعة ملفات النظافة والإضاءة وإزالة الإشغالات.











وخلال الاجتماع، وجه المحافظ الشكر إلى رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية على الجهد المبذول في تطبيق الإجراءات الاحترازية.











وأكد على بذل المزيد من العمل والاستمرار على هذا النهج في الإجراءات بكل حزم، مشددا على أن تطبيق القانون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية فوق الجميع ولا وجود لأي استثناءات.











وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بأنه لن يتم السماح بأي تقصير في حق المواطن، وكلف باتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه أي موظف مقصر في مهام عمله أو يستغل منصبه بشكل سيئ، مؤكدا أنه لا مجال للفساد أو التقاعس بيننا وسيتم مكافحة ذلك بجميع الطرق.











ووجه رؤساء الأحياء بأن كلا منهم مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به، مكلفهم بالمتابعة الميدانية وعمل جولات مفاجئة للوقوف على الخدمات والملفات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.







